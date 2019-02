Pd | casse vuote | urne?

huffingtonpost

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Il Partito democratico non organizzerà una tradizionale campagna pubblicitaria in vista delle primarie del 3 marzo, come è stato fatto in occasione dei congressi svolti finora. Poche decine di migliaia di euro investite nella promozione on line, ancora da valutare la trasmissione di spot radiofonici, per il resto tutto è lasciato all'iniziativa (e alle risorse) dei singoli candidati. La ragione è semplice e tristemente nota: lesono. Fino a che punto non è dato saperlo: tutti rimandano al tesoriere Francesco Bonifazi, che tiene la bocca cucita.Nel 2017 il bilancio del Pd, l'ultimo disponibile e il primo senza rimborsi elettorali dallo Stato, si chiuse con un attivo di 555 mila euro, dopo il tracollo dell'anno precedente, con l'infausta campagna referendaria che aveva fatto precipitare i conti a un passivo di quasi nove milioni e mezzo. E ...