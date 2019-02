Padre Dall' Oglio | curdi smentiscono | ' Non sappiamo neppure se sia vivo'

Su Padre Dall’Oglio intervenga il Copasir - lettera a Guerini : Le notizie su Padre Dall'Oglio, rilanciate in Italia da Huffpost, devono essere ancora tutte verificate, eppure riaccendono un piccolo barlume di speranza. Per questo ho deciso di inviare una lettera al presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, affinché valuti di avviare un approfondimento per quanto di competenza del Comitato parlamentare da lui presieduto, che si occupa di sicurezza e servizi segreti.Ecco il testo della lettera:Gentile ...

Siria - Times : l'Isis cerca un accordo e propone il rilascio di Padre Dall'Oglio : Gli altri ostaggi interessati, aggiunge il quotidiano, sarebbero il giornalista britannico John Cantlie e un'infermiera neozelandese della Croce Rossa. I tre furono sequestrati separatamente nei primi ...

Riserbo - speranza e preghiera nella famiglia di Padre Paolo Dall'Oglio. Ma da Vaticano e curdi "nessun riscontro" : Riserbo, speranza, preghiera. Sono i sentimenti che hanno accompagnato la famiglia di Padre Paolo Dall'Oglio dal giorno della sua scomparsa a Raqqa, il 29 luglio 2013. Sentimenti che vivono ancora oggi, quando di questo coraggioso gesuita, che ha dedicato tutto se stesso all'amato popolo siriano e al dialogo, e per questo era entrato nel mirino sia dei nazijihadisti dell'Isis che del regime di Bashar al-Assad, si torna a parlare in termini di ...

Le rivelazioni sulla situazione del rapimento di Padre Dall'Oglio : L'Isis starebbe usando alcune ostaggi occidentali, tra cui Padre Dall'Oglio, come merce di scambio, in modo da poter ottenere il lasciapassare dei propri militanti da uno degli ultimi territori sui quali ha ancora il controllo. Lo sostengono "autorevoli fonti curde" interpellate dal Times. A quanto scrive il quotidiano britannico, i negoziati in corso riguarderebbero, oltre al sacerdote italiano, anche il giornalista inglese John Cantlie e ...

“Padre Dall’Oglio è vivo” : secondo il “Times” è oggetto di una trattativa tra lo Stato islamico e i combattenti curdi : “Paolo Dall’Oglio è vivo ed è oggetto di una trattativa dell’Isis per evitare la sconfitta finale”. A sostenerlo è il giornale inglese Times che cita fonti curde. secondo la ricostruzione del quotidiano londinese il prete gesuita, rapito in Siria nel 2013, è al centro di un negoziato insieme al giornalista britannico John Cantlie e a un’infermiera della Croce Rossa della Nuova Zelanda. Lo Stato islamico, secondo le ...

Padre Paolo Dall'Oglio - fonti britanniche : "È ancora vivo e in ostaggio dell'Isis" : Ci sono buone notizie su Padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita rapito il 29 luglio del 2013 mentre si trovava a Raqqa, in Siria. Secondo quanto riporta il Times, sarebbe vivo. Citando fonti curde di alto livello, il giornale britannico sostiene che i miliziani dell'Isis starebbero cercando un accordo c