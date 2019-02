Nel deserto della Namibia le tracce di antichi ghiacciai

SEAT Tarraco 4Drive Nel deserto del Marocco : SEAT nel deserto del Marocco con il suo SUV di grandi dimensioni Tarraco, per dimostrarne le straordinarie capacità e qualità, inclusa la tecnologia 4Drive. La SEAT Tarraco, che deve il suo nome alla città mediterranea di Tarragona, è stata progettata e sviluppata presso lo stabilimento della SEAT di Martorell, è prodotta a Wolfsburg (Germania) e […] L'articolo SEAT Tarraco 4Drive nel deserto del Marocco sembra essere il primo su ...

Meteo sconvolgente! Alluvioni Nel deserto di Atacama - il luogo più arido del mondo! : Alluvione a Buenos Aires in Argentina. VIDEO Meteo CRONACHE Meteo: sconvolgimenti climatici stanno avvenendo nell'Emisfero Meridionale, la causa probabile è il Nino che, seppur di debole intensità, ha ...

Ligue 1 - Marsiglia-Bordeaux 1-0 : Rudi Garcia si salva Nel deserto del Velodrome : In un Velodrome completamente vuoto, senza Mario Balotelli e con Rudi Garcia sugli spalti, l' Olympique Marsiglia rialza la testa e b atte il Bordeaux per 1-0 . Decisivo il gol di testa segnato al 42' ...

Serie B - Palermo-Foggia 0-0 : niente gol Nel deserto del Barbera : Due grandi assenti nel posticipo della 22ª giornata: il pubblico, che lascia deserti gli spalti del Barbera, e il gol che malgrado le ottime occasioni da una parte e dall'altra non ha voluto sapere di ...

“Africa” dei Toto suonerà “per l’eternità” Nel deserto della Namibia [VIDEO] : I deserti sono posti aridi ed estremamente ostili, in cui l’unica nota positiva tra le classiche e sterminate dune di sabbia sono i miraggi di oasi di acqua fresca e cristallina. Ora però il deserto della Namibia, in Africa, avrà anche qualcosa di nuovo e insolito per allietare i disperati viaggiatori: la musica. Un artista tedesco, infatti, sta portando avanti l’ambizioso progetto di far suonare la canzone “Africa” dei Toto nel deserto per ...

"Toto" degli Africa suonerà per sempre Nel deserto della Namibia : Far suonare 'Africa' in Africa per l'eternità. E' l'ambizioso progetto di un artista tedesco, che ha collocato un impianto alimentato ad energia solare nel mezzo del deserto della Namibia, in grado di riprodurre il celeberrimo brano dei Toto per sempre.Max Siedentopf, classe 1991, tedesco di adozione, è nato però a Windhoek, in Namibia, dove è cresciuto. Oggi lavora tra Berlino, Los Angeles e Amsterdam, facendo base a ...

Toto : la celebre 'Africa' verrà riprodotta per sempre Nel deserto della Namibia : Se passate di lì con una carovana o in solitaria a bordo di una jeep, potreste ascoltare un brano familiare come 'Africa' dei Toto: la celebre hit infatti viene riprodotta in modo ininterrotto in loop nel deserto africano della Namibia. Non potrebbe esserci luogo più adatto. ...Continua a leggere

Buffon dà spettacolo Nel deserto del Qatar - il portiere para anche tra le dune [VIDEO] : Gigi Buffon ed il PSG in Qatar, il portiere italiano ed Angel Di Maria si divertono a giocare a calcio nel deserto della penisola araba Il PSG è volato in Qatar per stupire i suoi supporter. Nella penisola araba Gigi Buffon e Angel Di Maria hanno dato spettacolo tra le dune del deserto in cui hanno mostrato le loro qualità calcistiche. Gigi Buffon ha parato anche tra la sabbia del Qatar. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO ...

Eilat - la città israeliana che sembra un miraggio Nel deserto : ...con le migliori agenzie TROVA POWERED BY Contenuti sponsorizzati Leggi anche Mete alternative a Egitto e Tunisia Gerusalemme è la meta turistica che cresce di più al mondo I bar più strani del mondo ...

VIDEO Dakar 2019 - Highlihgts sesta tappa : le spettacolari immagini Nel deserto peruviano : Temerarietà e coraggio: questi sono stati i requisiti necessari per i concorrenti che hanno affrontato le asperità della sesta tappa della Dakar 2019. Una stage da Arequipa a San Juan de Marcona di 501 chilometri totali, dei quali 309 di prova speciale. L’altitudine di 2335 metri, ai piedi della Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, e l’alternanza di un terreno sabbioso e roccioso, ai confini della Bolivia, hanno contribuito ...

Il cielo notturno Nel deserto di Atacama : ammassi stellari - nebulose - nuvole di polvere - galassie e i 2 satelliti Iridium : Centinaia di oggetti astronomici sono visibili in questa foto della settimana di ESO, inclusi ammassi stellari, nebulose, nuvole di polvere e altre galassie, in particolare le grandi e piccole nubi di Magellano, visibili in alto a destra. Tuttavia, qualcosa di molto più vicino a casa compete per la nostra attenzione. All’estrema destra dell’immagine, un arco d’argento striscia attraverso il cielo. Questo arco è in realtà ...

Inter-Benevento 6-2 : Candreva e Lautaro scatenati Nel Meazza deserto : MILANO - Nelle porte chiuse di San Siro, con solo 200 ospiti non paganti per ognuna delle due squadre, l'Inter ha regolato in scioltezza il Benevento negli ottavi di Tim Cup: 6-2 il risultato, i ...

Parco solare Nel deserto : a Dubai si investe sul sostenibile : Inoltre, grazie alla scienza ed alla tecnologia, entro il 2030 l'80% dei rifiuti prodotti dall'emirato sarà trasformato in energia. Parco solare: Dubai è sempre avanti Mohammed bin Rashid Al Maktoum ...

Moto - acrobazie impossibili : lo spettacolare base jumping Nel deserto [VIDEO] : Il base jumper americano ha effettuato la sua incredibile impresa tra le dune del Mojave in California Il celebre stuntman e base jumper americano, Brad O’Neal, ha pubblicato in rete un video che immortala la sua ultima ed incredibile impresa effettuata con la sua Moto da cross nel deserto del Mojave, in California (USA). Nel filmato che vi proponiamo si vede il base jumper percorrere in sella alla sua Moto una rampa nel deserto ...