MotoGP | test di Sepang | risultati e tempi della terza giornata in diretta LIVE

LIVE MotoGP - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 8 febbraio - Valentino Rossi cerca conferme. Dovizioso alla riscossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Test di MotoGP in Malesia. Sul tracciato di Sepang la parola passai ai motori! Dopo le presentazioni delle nuove moto e le considerazioni in prospettiva, è tempo che sia il cronometro l’unico giudice in grado di emettere una sentenza definitiva. C’è attesa! In casa Ducati, il ruolo di numero è designato, al di là delle smentite. Sarà Andrea Dovizioso a lanciare il ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : terza giornata (8 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale : Domani si disputerà la terza e ultima giornata della finestra di Test ufficiali per la MotoGP a Sepang, in Malesia, prima della partenza della stagione prevista tra un mese in Qatar. I team stanno sfruttando nel migliore dei modi queste giornate per verificare i progressi tecnici delle moto e per prendere delle decisioni importanti che potrebbero decidere nel bene o nel male l’esito dell’intero Campionato. I piloti avranno la ...

MotoGP - test di Sepang. Dovizioso : 'La simulazione gara? Ero d'accordo con Petrucci' : La Ducati ha proseguito il proprio programma di sviluppo a Sepang nel secondo dei tre giorni di test ufficiali. In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi ...

MotoGP - Test Sepang – Dai complimenti di Valentino Rossi alle sensazioni positive - Vinales ammette : “ancora ci manca qualcosa” : Maverick Vinales soddisfatto, ma con i piedi per terra, dopo la seconda giornata dei Test di Sepang 2019: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di lavoro soddisfacente e produttiva in casa Yamaha oggi nel secondo giorno di Test di MotoGp a Sepang. Maverick Vinales ha chiuso il Day2 in Testa alla classifica dei tempi tornando ai box con sensazioni positive e tanta soddisfazione, ma senza montarsi troppo la Testa: “onestamente ...

MotoGP - Test Sepang – Simulazione di gara per Petrucci e Dovizioso - Danilo svela : “un’idea di Andrea - ecco cosa mi ha spiegato oggi” : Danilo Petrucci e la Simulazione gara in collaborazione con Dovizioso: il ternano racconta nel dettaglio il lavoro effettuato in pista oggi in Malesia nella seconda giornata di lavoro ai Test di Sepang 2019 E’ terminato da diverse ore ormai il secondo giorno di Test di MotoGp sul circuito di Sepang. Giornata di intenso lavoro in Malesia per il Mission Winnow Ducati Team, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che hanno effettuato ...

MotoGP : Yamaha davanti nel secondo giorno di test : Monster Energy Yamaha MotoGP‘s Maverick Viñales and Valentino Rossi enjoyed a positive second day of testing at the Sepang International Circuit. Despite the soaring hot track conditions, the team-mates put in numerous laps and took first and sixth place respectively in today‘s timesheets. Yesterday Viñales was one of just four riders to drop under the […] L'articolo MotoGP: Yamaha davanti nel secondo giorno di test sembra essere il ...

MotoGP - test di Sepang. Valentino Rossi : 'Il time attack sfumato? La gomma non funzionava' : Rossi è soddisfatto dei progressi della sua M1. La riorganizzazione del lavoro all'interno del box Yamaha inizia già a dare i suoi frutti. Al termine della seconda giornata di test a Sepang, Vinales è ...

MotoGP test Sepang - Dovizioso : "Buoni riscontri Ducati in aree dove faticavamo" : Prosegue intensamente il lavoro della Ducati ai Test MotoGP in Malesia, con buona soddisfazione dei piloti. A partire da Andrea Dovizioso, 4° nella seconda giornata: "Va bene, e sono molto contento ...

MotoGP - test Sepang Vinales vola nella seconda giornata : vola la Yamaha di Vinales che chiude la seconda giornata di test con oltre mezzo secondo su Rins, ancora tra i migliori con la Suzuki. Qualche progresso per la Ducati di Dovizioso, che chiude con 4° ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : analisi day-2. Dovizioso e Ducati gran connubio - Valentino Rossi bene ma non benissimo - Marquez con il misurino : Giornata rovente a Sepang (Malesia), sede della seconda giornata di Test della classe MotoGP. Sul tracciato malese le temperature sull’asfalto hanno superato i 60°C e chiaramente l’attività in pista ne ha risentito. Per questo non è semplice dedurre con esattezza cosa queste prove abbiano detto o cosa abbiano potuto dare ai team, tuttavia degli aspetti da considerare ci sono. Ducati OK – Se ieri il lavoro comparativo condotto ...

MotoGP - test di Sepang. Marc Marquez : 'La spalla sinistra fa sempre più male' : Marc Marquez ha chiuso la seconda giornata di test a Sepang prima del previsto. I problemi alla spalla sinistra , operata lo scorso dicembre, continuano a dargli problemi in pista, portandolo a ...

MotoGP 2019 - test di Sepang : le foto della seconda giornata : Nuova carenatura aerodinamica per Rins, che per 500 millesimi si deve accontentare del 2° posto: il pilota della Suzuki è uno dei protagonisti della seconda giornata di test. Vinales, il migliore in 1:...

MotoGP test Sepang Marquez - allarme spalla : "Fa male ed è peggiorata" : Al termine della seconda giornata di Test in malesia Marc Marquez, 8° a 0"893 da Viñales, accende una spia sulle sue condizioni: "Abbiamo interrotto il programma in anticipo perché la spalla mi dava ...