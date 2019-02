L’emoji sulle mestruazioni per combattere il tabù

vanityfair

(Di venerdì 8 febbraio 2019) È una goccia di sangue, stilizzata come sono tutte le emoji, ma con un significato più profondo di altre. Tra le faccine introdotte pochi giorni fa che la goccia di sangue che indica le donazioni di sangue, ma anche le. Secondo l’Unicode Consortium «è anche un passo verso l’uguaglianza di genere», un modo per abbattere unmestruale, la period emoji in inglese, è stata sostenuta da Plan International UK, organizzazione che lotta per i diritti delle donne. Già nel 2017 aveva fatto una campagna sui social media per includere. Oltre 55.000 persone in tutto il mondo hanno votato perché ci fosse una faccina dedicata.https://twitter.com/RVT9/status/1093116927176855552 Non tutti però ne sono soddisfatti. Troppo generica, secondo alcune associazioni, la goccia di sangue che serve effettivamente anche per simboleggiare le ...