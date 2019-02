Iliad | Ho mobile e Kena | offerte mobile in ricaricabile a febbraio 2019

ho. Mobile ci riprova : 50 GB e minuti e SMS illimitati a 6 - 99 euro per chi proviene da Iliad e virtuali : Come anticipato, da oggi 4 Febbraio 2019, l'offerta dell'operatore virtuale ho. Mobile che include 50 GB con minuti e SMS illimitati è disponibile al costo di 6,99 euro al mese, anziché 9,99 euro al mese, a tempo indeterminato. Non sono previste rimodulazioni per chi possiede le offerte tariffarie precedenti e non è nota la data di scadenza di questa promozione, che è attivabile nei punti vendita ho. aderenti se si proviene da Iliad e da ...

Vodafone attacca Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB : Vodafone va all'attacco di Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB, offerte attivabili solo nei negozi aderenti. L'articolo Vodafone attacca Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB proviene da TuttoAndroid.

Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM : Iliad sopra il 2% - Wind Tre in calo : L'AGCOM ha pubblicato il quarto Osservatorio sulle Comunicazioni del 2018, riferito al trimestre luglio-settembre 2018: andiamo a scoprire la situazione, la penetrazione di Iliad nel mercato italiano e non solo. L'articolo Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM: Iliad sopra il 2%, Wind Tre in calo proviene da TuttoAndroid.

Agcom : a Iliad 2 - 2% mercato telefonia mobile primi 3 mesi attività : Roma, 17 gen., askanews, - Il nuovo entrante Iliad conquista il 2,2% del mercato della telefonia mobile in Italia nei primi tre mesi di attività. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulle comunicazioni ...

Iliad ribadisce il proprio impegno sul mercato mobile e sulla tecnologia 5G : Benedetto Levi, CEO di Iliad italia, ribadisce l'impegno dell'azienda sul mercato mobile con un focus sulla tecnologia 5G. L'articolo Iliad ribadisce il proprio impegno sul mercato mobile e sulla tecnologia 5G proviene da TuttoAndroid.

Altroconsumo : Vodafone miglior operatore/ La classifica delle compagnie mobile : Iliad il peggiore : Altroconsumo: Vodafone miglior operatore. La classifica delle compagnie mobile: Iliad il peggiore, secondo posto per Tim, terzo per Wind-Tre

Tim Mobile - nuova offerta anti-Iliad/ 50 Gb e chiamate illimitate a 6.99 euro al mese : Tim Mobile, nuova offerta anti-Iliad. 50 Gb e chiamate illimitate a 6.99 euro al mese. Una proposta per strappare clienti alla compagnia francese

Promozioni Tim : Sound 50 Gb è l'offerta per gli utenti Iliad e Ho.Mobile da 6 - 99 euro : Si avvicinano le festività di Natale e le aziende di telefonia mobile sono pronte a lanciare nuove offerte ed attirare nuovi utenti: il successo commerciale delle low cost come Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile ha stravolto il mercato della telefonia mobile, con tanti utenti che hanno deciso di dar loro fiducia considerato il notevole risparmio e la ricca offerta dei servizi. Inevitabilmente anche i brand più famosi si sono dovuti adeguare a questa ...

Promozioni Tim - Iron 'sfida' Iliad e Ho.Mobile con un'offerta da 6 - 99 euro al mese : Dopo il successo di ottobre, Tim ha deciso di promuovere di nuova l'offerta 'Iron', questa volta però con meno giga rispetto alla precedente promozione. È dedicata in particolar modo agli utenti Iliad e di operatori virtuali come ad esempio Ho.Mobile, escludendo quindi le low cost di proprietà Tim come Kena Mobile. Offre minuti illimitati, sms illimitati e 30 giga di navigazione internet in rete 4G al prezzo di 6,99 euro al mese, con un costo di ...

I clienti Iliad potranno navigare in 4G in Francia - grazie a Free Mobile : Free Mobile è un operatore di telefonia Mobile francese fondata da Iliad nel 2009. La società ha recentemente annunciato alcune novità che, in maniera […] L'articolo I clienti Iliad potranno navigare in 4G in Francia, grazie a Free Mobile proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Iliad - Kena Mobile e Ho.Mobile : l'azienda francese lancia i nuovi iPhone : Il Black Friday ed il Cyber Monday sono state occasioni per le low cost di promuovere le loro offerte vantaggiose: in particolar modo le protagoniste indiscusse sono state Kena Mobile e Ho.Mobile che come al solito hanno deciso di 'sfidare' soprattutto la 'rivale' principale, Iliad, che in pochi mesi dal lancio sul mercato italiano ha raggiunto più di 2 milioni di utenti attivi. Una delle più attive è sicuramente Kena Mobile, che di recente ha ...