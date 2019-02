Export armi | iniziativa di rettifica | già raccolte 100' 000 firme

Turkmenistan - gli affari dell’Italia con la dittatura : dal 2012 ad oggi vendute armi per 257 milioni (il 76% dell’Export Ue) : Dal 2012 in avanti l’Italia ha contribuito alla corsa agli armamenti del Turkmenistan nonostante il Paese sia considerato da organizzazioni internazionali come Human Rights Watch una dittatura al pari di Corea del Nord ed Eritrea sul piano della libertà di stampa. Secondo la posizione dell’Unione europea sull’export di armamenti, paesi noti per reprimere le libertà individuali non dovrebbero ottenere licenze per le armi ...