Biathlon | Lisa Vittozzi terza a Canmore | “Mi sono fatta un regalo di compleanno perfetto”

Biathlon - Individuale 12 - 5 km Canmore 2019 : Lisa Vittozzi - podio pesantissimo nel gelo! Vince Eckhoff - Dorothea Wierer sbaglia troppo : Nel freddo polare di Canmore (Canada), Lisa Vittozzi conquista il primo podio in Coppa del Mondo in una Individuale, anche se quest’oggi accorciata a 12,5 km rispetto ai consueti 15 (e con 45″ di penalità per ogni errore invece di un minuto). L’azzurra ha realizzato un vero capolavoro al poligono, non fallendo neppure un bersaglio: il 20/20 tuttavia non le è bastato per agguantare la vittoria. La 24enne sappadina è stata ...

nel Biathlon Dominik Windisch è quinto - ora in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

Biathlon – Starpool sponsor di Lisa Vittozzi - astro nascente della disciplina : L’azienda trentina accompagnerà per la stagione in corso l’atleta olimpica, prima e unica sportiva italiana (uomini compresi) a vincere nel format della 10 km di inseguimento Una sponsorship nel segno del benessere. Starpool, azienda trentina da oltre 40 anni specializzata in progetti wellness, è a fianco di Lisa Vittozzi, nuova stella del Biathlon italiano. “Uno sport e un’atleta – spiega il CEO Riccardo Turri – che sono la perfetta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : inizia la volata per la sfera di cristallo. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano tutto : Quattro tappe, undici gare individuali: la volata per la Coppa del Mondo è lanciatissima e il bello è che a giocarsela, prime fra tutte, sono due atlete italiane. Doro e Lisa, Lisa e Doro: chi alzerà la Coppa a fine stagione? La trasferta americana, ormai alle porte (le atlete sono da sabato a Canmore dove è in programma il primo fine settimana di gare), darà risposte importanti in questo senso. Wierer e Vittozzi non sono ancora nelle condizioni ...

Biathlon - Ole Einar Bjoerndalen : “L’inverno giusto per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - sempre tra le migliori” : Ole Einar Bjoerndalen, leggenda vivente del Biathlon, ha parlato al “Corriere dello Sport” della stagione delle azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, in lizza per la vittoria della Coppa del Mondo generale, e del connazionale Johannes Boe, che sta dominando in lungo ed in largo la graduatoria maschile. Al quotidiano romano il norvegese ha dichiarato: “Dorothea Wierer ha un talento cristallino, difficile da trovare nel ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Anterselva. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi davanti a Dorothea Wierer - risale Thomas Bormolini : Sono ai primi due posti nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, ma sono anche tra le migliori per le statistiche al poligono: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono le migliori al tiro tra le biatlete che hanno sparato oltre 165 colpi (le azzurre, staffette comprese, sono rispettivamente a 272 e 273 tentativi). Tra gli uomini gran bella tappa ad Anterselva per Thomas Bormolini, che ora sfiora l’83% di precisione al ...

Biathlon - Anterselva 2019 : Lisa Vittozzi “Sapevo che sarebbe stata dura - spiace per gli errore della seconda serie” : Non è bastata una prova solida al poligono a Lisa Vittozzi per rimanere nella top ten nella mass start di Anterselva, nella quale è giunta undicesima al traguardo. Due i bersagli mancati complessivamente dalla sappadina nel corso della seconda serie a terra, i punti di distacco dalla compagna Dorothea Wierer, oggi quinta, ora salgono a 34: “Sapevo già all’inizio che sarebbe stata una gara dura perchè le tre settimane di fila sono ...

Biathlon - Dorothea Wierer vince la spint di Anterselva. Terza Lisa Vitozzi : è sempre più duello mondiale : ... che, come in un giallo mozzafiato, si alternano quasi sistematicamente sui gradini del podio delle varie prove di coppa del mondo dando vita a una sfida tutta azzurra per il titolo iridiato. Anche ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi LEGGENDARIE! Prima e terza nell’inseguimento - è storia indelebile ad Anterselva! : Come Coppi e Bartali, Belmondo e Di Centa o Saronni e Moser. Dorothea Wierer contro Lisa Vittozzi, l’una contro l’altra a giocarsi la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon. Un penultimo giro dell’inseguimento 10 km di Anterselva che ha visto le azzurre fianco a fianco, l’una contro l’altra, a contendersi il bersaglio grosso davanti al pubblico di casa. Alla fine ha vinto Dorothea Wierer, mentre Lisa Vittozzi ha ...

