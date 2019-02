Uccise la compagna | preso in Tunisia | il ministro Bonafede chiede di non applicare la

Uccise la compagna - poi la fuga in Tunisia : il killer di Daniela arrestato a 4 anni dal delitto : Chaanbi Mootaz era latitante dal 2014: lo scorso maggio il processo d'Appello aveva confermato la condanna a 30 anni. L'uomo...

Morte Matilda - assolto in appello Cangialosi : non Uccise la figlia della compagna : Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Torino. Dopo 13 anni ancora non si conosce la verità su come morì la piccola

Moncalieri - trovato morto l’uomo che nel 1995 Uccise la compagna trans : ipotesi omicidio : Umberto Prinzi, che nel 1995 uccise una trans nota col nome di Valentina gettandola in un crepaccio in Val di Lanzo, è stato trovato morto in strada sulla collina di Moncalieri (Torino). Dai primi accertamenti il cadavere sembra presentare ecchimosi intorno al collo compatibili con uno strangolamento.Continua a leggere

Pavia : Uccise ex compagna - ergastolo per ex assessore Lega : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - La Corte d'Assise di Milano ha condannato all'ergastolo Franco Vignati, ex assessore leghista del Comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia, per l'omicidio dell'ex compagna Kruja Lavdije. La donna, cittadina albanese di 40 anni, venne trova morta nel giugno del 2016

