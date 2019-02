Siria | il sacerdote Paolo Dall’Oglio in mano all’ISIS?

Siria - il sacerdote Paolo Dall’Oglio sarebbe ancora vivo : È il quotidiano britannico Times a lanciare oggi l'indiscrezione. Il sacerdote italiano Paolo Dall’Oglio, rapito in Siria nel 2013, sarebbe ancora vivo e in mano all'ISIS. Il nome del sacerdote gesuita, di cui non si hanno notizie certe dal giorno del suo rapimento, sarebbe emerso in una trattativa che lo Stato Islamico starebbe portando avanti con le forze curdo-arabe in Siria che da tempo, col supporto degli Stati Uniti, hanno circondato le ...