Milan | Conti e Cutrone scalpitano | i titolarissimi sono altri

Milano viaggia in alto insieme al Vecchio Continente : Seduta in rally a Piazza Affari , che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee grazie al recupero dei titoli bancari . Da segnalare il finale brillante di Wall Street e quello poco ...

Continua il sogno Champions per l’Atalanta : contro il Cagliari basta Hateboer - Milan a -1 [FOTO] : 1/19 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Milan - sì al riscatto di Bakayoko : Uefa attenta ai conti - ma c'è un dettaglio : LA Uefa VIGILA - Una cifra e un'operazione che inevitabilmente impatterà a bilancio ma che, secondo la Gazzetta dello Sport , non sarà giudicata negativamente da parte dell'organo di controllo della ...

Cosmo : dopo il concerto al Forum di Milano si continua a ballare all’afterparty : #Cosmoafter The post Cosmo: dopo il concerto al Forum di Milano si continua a ballare all’afterparty appeared first on News Mtv Italia.

Il mercato della droga a Milano - i prezzi continuano a calare : dall’eroina a 3 euro alla cocaina a 5 : Il racconto di Simone, operatore che lavora da decenni sul campo: «Una nuova emergenza sono gli psicofarmaci spacciati per strada, anche quelli low cost e facilmente reperibili dai ragazzi»

Valerio Mieli a 'Gli Incontri della Civica' della Scuola Luchino Visconti di Milano : GLI Incontri della CIVICA nascono all'insegna della multidisciplinarietà e dalla volontà di rafforzare l'interazione tra formazione e mondo dello spettacolo, condividendo con la cittadinanza delle ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vincere per continuare a sperare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valevole per la ventesima giornata di Eurolega. Un match importantissimo per l’Armani Exchange, reduce da tre sconfitte consecutive e che deve assolutamente tornare alla vittoria per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. La squadra di Pianigiani è attualmente al nono posto ad una sola vittoria di distanza da Vitoria e Bayern Monaco, ma ...

Ufficiale - Piatek è del Milan : l’impatto sui conti del club : I rossoneri hanno acquistato il centravanti dal Genoa per 35 milioni di euro da versare in un'unica soluzione L'articolo Ufficiale, Piatek è del Milan: l’impatto sui conti del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Spagna : «Il Milan continua il pressing su Gelson Martins» : MilanO - Milan protagonista del mercato di gennaio. Manca solo l'ufficialità per l'acquisto di Piatek e il polacco potrebbe non essere il solo acquisto dei rossoneri, a dieci giorni Dalla conclusione ...

Piatek Milan - si continua a trattare : la Uefa dà via libera : Piatek Milan – Si continua a trattare tra Genoa e Milan. E’ iniziato nel tardo pomeriggio, anche alla presenza del presidente Preziosi, un vertice tra la dirigenza rossoblù (presenti il dg Giorgio Perinetti, l’ad Alessandro Zarbano, l’agente del giocatore Gabriele Giuffrida) e il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan Leonardo Nascimento de Araujo, meglio noto solo come Leonardo, per ...

Juve-Milan - il “singolare” punto di vista di Szczesny sul contatto Conti-Emre Can : Szczesny ha detto la sua sul contatto Conti-Emre Can dopo la tanto discussa gara di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan “Il possibile rigore di Emre Can? Non l’ho visto… ma se non l’ho visto io da vicino, forse vuol dire che non c’era“. Szczesny è convinto del suo occhio di falco, se non ha visto lui il rigore, significa che non c’era. Queste le parole del portiere della Juventus, rilasciate alla Gazzetta dello ...

Calciomercato Milan – Il Genoa non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo Higuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...

Juve-Milan : Can-Conti - sospetto di rigore. E quel fuorigioco di Cutrone... : Al 33' del primo tempo, frettoloso , e dubbio, lo sbandieramento su Cutrone lanciato in porta sulla sinistra, Alex Sandro al centro del campo sembra tenerlo in linea: il primo assistente Preti avrebbe ...

Juventus-Milan : polemica per il Var non utilizzato sul fallo da rigore su Conti : Il risultato della partita di Supercoppa italiana tra la Juventus e il Milan è ormai noto. La Vecchia Signora ha battuto il Diavolo per 1 a 0 con una prodezza del solito Cristiano Ronaldo. E perdere contro la Juventus, di questi tempi, non è una novità per nessuna squadra italiana, forse lo sarebbe il contrario. Ma i tifosi del Milan nelle ore dopo la partita hanno avuto molto da recriminare sull'andamento della sfida che, a parere di molti, è ...