Inter | patto Spalletti-Nainggolan per ritrovare il vero ' Ninja' | avrebbe già perso 4 chili

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Radjae l': un amore finora mai sbocciato del tutto. Salutato la scorsa estate come uno dei grandi colpi del calciomercato nerazzurro, in realtà in questi mesi il centrocampista belga non è mai riuscito ad imporsi come una delle colonne portanti della squadra milanese. I motivi del fallimento non sarebbero legati esclusivamente ai soli due goal realizzati in campionato o ai vari problemi fisici accusati fin qui dal trentenne di Anversa, ma sarebbero da ricercare nell'approccio piuttosto "superficiale" avuto dal calciatore con il lavoro alla Pinetina e una scarsa "cattiveria" in campo. A tutto ciò si sono uniti la sospensione prima di-Napoli per i ritardi accumulati agli allenamenti, e il calcio di rigore decisivo sbagliato nel quarto di finale della Coppa Italia contro la Lazio, che hanno contribuito ad incrinare i rapporti frae l'universo ...