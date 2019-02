Gossip | ci sarebbe un flirt tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio | gli ex di Belen e

Gossip Belen Rodriguez : sarebbe di nuovo amore con l'ex marito - il silenzio dopo lo scoop : È di nuovo amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino secondo quanto trapela dal numero del settimanale "Chi" in edicola oggi 6 febbraio. Lo scoop è stato lanciato su Instagram da Alfonso Signorini, direttore della rivista, e da sempre legato da amicizia con la famiglia Rodriguez . Proprio per questo, tale indiscrezione appare attendibile, tanto più che confermata da immagini che lasciano poco spazio all'immaginazione. Nella copertina del ...

Gossip U&D - Nilufar e Giordano sarebbero in crisi : lei pronta a tornare a Napoli (RUMORS) : A quanto pare sarebbe un periodo tutt'altro che semplice per la coppia composta da Nilufar e Giordano, che abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e donne e successivamente anche come protagonisti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte sul web e sui social, i due sarebbero in una fase di stallo della loro relazione: è stata proprio Nilufar ad aver raccontato ai suoi fan dell'ennesimo ...