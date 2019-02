Bordighera | un bimbo di tre anni torna a casa dall' asilo e dopo qualche ora muore

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Un mistero avvolge la morte di un bambino di appena tredi, in provincia di Imperia.l', la nonna del piccolo è andata a prenderlo all'uscita per accompagnarlo a. Purtroppo, però, una volta rientrato nella sua abitazione,alcune ore ilsi è sentito improvvisamente male ed è accaduto l'impensabile: è deceduto.Il trasporto d'urgenza in ospedale non è stato sufficiente, poiché il bambino sarebbe spirato proprio mentre stava per giungere al pronto soccorso. I carabinieri delegatia procura d'Imperia hanno avviato una serie di accertamenti per capire come possa essere avvenuta questa tragedia....