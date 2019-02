Aumenta la speranza di vita | geriatri | “Restate curiosi”

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) “I veri farmaci per continuare a vivere bene dopo la soglia dei 65 anni non hanno niente a che vedere con le pasticche. Quello che funziona veramente sono l’esercizio fisico e mentale. E ancor di piu’ un’attitudine insostituibile: la curiosita’”.Il presidente della Societa’ italiana dia e gerontologia (Sigg) Raffaele Antonelli Incalzi commenta i dati Istat secondo cui riprende a crescere ladirispetto alle stime del 2017: 80,8 anni per gli uomini e 85,2 per le donne.“Intanto bisogna dire un grande grazie al Servizio sanitario nazionale – sottolinea – perche’ se si vive piu’ a lungo e’ anche per l’assistenza generalizzata che consente a tutti di essere curati. Non solo: bisogna anche guardare ad altri fattori come le migliori condizioni di, le maggiori informazione e ...