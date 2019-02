Anthem rivela la roadmap dei contenuti | ecco cosa si prospetta per la community

optimaitalia

: Un nuovo filmato di “Anthem” rivela di più sugli NPC di Fort Tarsis - GamingToday4 : Un nuovo filmato di “Anthem” rivela di più sugli NPC di Fort Tarsis - GamesVillageITA : Lo avreste preferito free to play o così come arriverà sul mercato? - infoitscienza : Anthem, PS4 Pro VS Xbox One X: l'analisi rivela dove gira meglio -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Cresce a dismisura l'attesa per, il nuovo titolo curato dai ragazzi di Bioware e pubblicato da Electronic Arts. Dopo due fine settimana dedicati alle prove su strada, rispettivamente il primo con la Demp VIP e il secondo con la Demo Open, si avvicina il momento della verità, quello in cui il gioco si paleserà sugli scaffali dei negozi. Sarà quindi quello il frangente in cui si potrà giudicare appieno la nuova produzione del publisher a stelle e strisce, viste le dichiarazioni che vorrebbero il titolo completo diversificarsi in maniera sostanziale rispetto alle versioni di prova date di recente in pasto alla.Chiaramente un ruolo importantissimo nella vita dilo rivestiranno anche ipost lancio, quelli che avranno in sostanza il compito di espandere l'universo ludico del gioco. Bioware non ha voluto lasciare nulla al caso nemmeno sotto questo ...