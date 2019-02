Annamaria Franzoni è libera

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Da oggi: ha infatti scontato tutta la pena inflittale per l'omicidio del figlio Samuele.La donna era stata condannata definitivamente nel 2008 a 16 anni per la morte del bimbo, trovato senza vita nel suo letto a Cogne il 30 gennaio 2002. Secondo l'agenzia Ansa citata da Repubblica, nelle scorse settimane laè stata informata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna che la sua pena è espiata, con mesi di anticipo rispetto alle previsioni, potendo usufruire di molti giorni dizione anticipata per la buona condotta. Da giugno 2014 era in detenzione domiciliare a Ripoli Santa Cristina, sull'Appennino bolognese.