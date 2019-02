Windows 10 visualizzerà messaggi di errore comprensibili | in alcuni casi proporrà la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Microsoft ha deciso di eliminaredeidicriptici di, rimpiazzandoli con diciture più, almeno in specifici frangenti. Sarà capitato a tutti, per esempio, di vedere un “KB0000000”. Pochi sanno che le lettere “KB” fanno riferimento alla Knowledge Base, la raccolta online di problemi noti legati a. E meno persone ancora sanno che per capire qual è il problema bisogna andare sul sito del supporto Microsoft e usare le tabelle di riferimento per risalire all’. Un po’ come usare la Stele di Rosetta per decifrare i geroglifici!Con l’aggiornamento 19H1 di10, che sarà distribuito ad aprile, verranno visualizzate maggiori informazioni relative all’(in forma comprensibile) e, almeno per gli errori più semplici, il sistema sarà anche abbastanza “intelligente” ...