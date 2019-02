Sanremo | l' inizio è in salita | ascolti in calo per Baglioni

ilgiornale

: Parte l’avventura dove tutto ebbe inizio... l’emozione è tanta finalmente tra poco vi potrò far sentire “La ragazza… - IRAMAPLUME : Parte l’avventura dove tutto ebbe inizio... l’emozione è tanta finalmente tra poco vi potrò far sentire “La ragazza… - tvsorrisi : State tranquilli, tanto mancano solo 19 mila e 44 secondi all'inizio del Festival di Sanremo. #Sanremo2019 - Striscia : Ci avevano avvisato dall'inizio ?? #striscia #striscialanotizia #sanremo2019 #festivaldisanremo #sanremo… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Il Festival dicon il-bis parte con undi share. L'esordio con la prima serata di ieri sera ha fatto registrare una media di 10.086.000 di telespettatori con il 49,5% di share. Unrispetto allo scorso anno. L'edizione del 2018 nella prima serata aveva fatto registrare 11.603.000 di telespettatori con il 52,1 per cento di share. Il primo appuntamento di questa 69esima edizione del Festival diè stato scandito dalle gaffe di Virginia Raffaele ("Un saluto ai Casamonica") e dal monologo sui migranti di Claudio Bisio. È mancato lo scatto in avanti che lo scorso anno aveva avuto la prima serata grazie ad una sorpresa come la presenza sul palco dell'Ariston di Fiorello.Gli ospiti di questa prima serata invece non sono riusciti a portare lo share in avanti e a mettere la freccia sull'edizione del 2018. L'esibizione di Bocelli che ha tanto emozionato il ...