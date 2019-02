Quando è necessario un secondo intervento nei casi di cancro differenziato della tiroide?

fondazioneserono

: È necessario ricordarselo sempre dove si può arrivare, quando le cose ci sfuggono di mano e le frasi piene d’ odio… - Chiara_Galiazzo : È necessario ricordarselo sempre dove si può arrivare, quando le cose ci sfuggono di mano e le frasi piene d’ odio… - franco20351 : #omnibusla7 ma lasciate che il RdC funzioni e poi si corregge strada facendo se necessario come si fa per le innova… - rigatells : Grande fair play tra Trump e Pelosi che gli sta seduta dietro, ascolta e applaude pure quando proprio necessario #sotu -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) A volte, dopo unactomia parziale, può essere indicata la rimozione del lobolasciato in sede in ocone del primo. Questo aggiornamento, che segue quelli già pubblicati, riprende le raccomandazioni su questo approccio, formulate dalle Linee Guida di Sei Società Scientifiche italiane.Come riportato in una scheda precedente il primo trattamento chirurgico, neidi carcinoma, può consistere in un’asportazione parzialeghiandola, perché la rimozione totale non è considerata necessaria. D’altra parte,si prende questa decisione bisogna valutare attentamente vantaggi e svantaggi di eliminare in prima istanza solo un lobo e, sulla base delle caratteristiche del singolo caso, si deve anche ipotizzare il livello di rischio associato a un eventualeper rimuovere la parte di...