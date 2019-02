Napoli | festa a sorpresa per Hamsik | i compagni gli organizzano la cena d' addio

Hamsik - festa a sorpresa : i compagni del Napoli organizzano una cena d'addio : La storia d'amore tra Marek Hamsik e il Napoli è giunta ai titoli di coda. Il centrocampista slovacco, capitano, simbolo e bandiera della società azzurra, è pronto a trasferirsi in Cina dove lo ...

Hamsik saluta il Napoli alla festa del dottor De Nicola : L’addio “Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere esserci, perché a lui tengo tantissimo, siamo insieme da undici anni e mezzo. Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Marek Hamsik rompe il ghiaccio sul suo trasferimento in Cina. E lo fa alla festa dei sessant’anni di Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli. C’era lui con De Laurentiis ...

Napoli - Festa del cioccolato dal 14 al 17 febbraio : Si prospettano giornate all'insegna del divertimento e della golosità, con tanti laboratori e stand da visitare e spettacoli d'animazione per allietare i più piccoli. L'evento perfetto per un San ...

Movida di sangue - rissa dopo la festa : due accoltellati a Napoli : Ancora sangue sulla Movida. Tornano le aggressioni e rispuntano i coltelli, quei maledetti coltelli che accompagnano i ragazzi nelle notti agitate di Napoli. È successo ancora, venerdì notte, e - ...

Lotteria Italia : festa a Napoli - il vincitore forse è un turista : 'Lo abbiamo appreso questa mattina quando abbiamo visto la fotografia della nostra edicola sul quotidiano. Abbiamo provato una bella sensazione', questo il commento di Ciro Maniglia, il gestore dell'edicola di Piazza Principe Umberto Primo a Napoli, dove è stato acquistato il biglietto vincente numero due della Lotteria Italia. Il fortunatissimo vincitore si è portato a casa la cifra straordinaria di ben due milioni e mezzo di euro. Puntuale è ...

Napoli - sventata festa di Capodanno in carcere a base di droga : fermato un detenuto : Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente all'interno della casa circondariale del piccolo comune di Secondigliano, dove due cani antidroga hanno letteralmente sventato una festa per il Capodanno a base di droghe. In particolare, secondo quanto riferisce il noto sito di Sky Tg24, due cani hanno individuato un detenuto che è tornato all'interno della struttura di detenzione ...

I Foja a Napoli per la festa di fine tour dopo gli States e l’Europa - l’intervista a Dario Sansone : “La musica è un collante” : Nell'imminenza dello show che i Foja terranno a Napoli il 29 dicembre come festa di fine tour, riportiamo l'intervista a Dario Sansone che abbiamo sentito al telefono per farci raccontare l'ultimo intenso anno di attività. La band conclude in bellezza una lunga esperienza maturata negli Stati Uniti e in Europa, per poi prendersi una pausa. I Foja, un nome che descrive uno stato di irrequietezza che è tipico dei bambini - Dario fa l'esempio in ...

L'Inter fa festa al 91' con Lautaro Martinez : Napoli al tappeto 1-0 : L' Inter di Luciano Spalletti vince in pieno recupero contro il Napoli di Carlo Ancelotti, al termine di una partita equilibrata. Primo tempo ad appannaggio dei nerazzurri, ripresa in leggero favore ...

Napoli - dopo la festa vandalizzato l'albero dei bambini della scuola Gabelli : L'Istituto Scolastico Gabelli ha organizzato per il Natale una festa in cui i bambini e le bambine guidate dagli insegnanti e dal dirigente scolastico hanno mostrato a tutta la comunità educante un ...