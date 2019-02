Match fixing | alla Continassa l’Integrity Tour 2019

calcioweb.eu

: Match Fixing, a “lezione” alla Continassa e a Vinovo! ? - juventusfc : Match Fixing, a “lezione” alla Continassa e a Vinovo! ? - JuventusFCYouth : Formazione contro il Match Fixing a Vinovo! Hanno partecipato i ragazzi della #Primavera e della #Under17!… - Bassem909 : RT @juventusfc: Match Fixing, a “lezione” alla Continassa e a Vinovo! ? -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Nelle ultime ore l'Integrityha fatto tappa a Torino, esattamente allo Juventus Training Center della. Inizialmente è andato in scena un incontro con la Prima Squadra, poi nel pomeriggio il workshop si è spostato allo JTC di Vinovo con la Primavera e l'Under 17: l'obiettivo principale è il contrasto al, quindi nel dettaglio combattere le frodi sportive ed indirizzare i giovani atleti ad un calcio 'pulito'. Il responsabile Marcello Presilla ha spiegato il fenomeno in tutte le sue forme con rischi e conseguenze. Dai fixers ovvero coloro che agganciano i calciatori nelle truffe fino in generale al meccanismo che rischia di condizionare il futuro di un atleta.