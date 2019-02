Il M5S festegga il Restitution day | 2 milioni agli alluvionati

ilgiornale

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Anche quest'anno il Movimento 5 Stelle festeggia il suo "day", il giorno in cui ufficialmente gli eletti - come da statuto - versano una parte del proprio stipendio a un fondo destinato ogni volta a cause diverse. "I 2di euro che ci siamo tati dai nostri stipendi andranno in aiuto alle popolazioni di Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia colpite dal maltempo negli scorsi mesi", ha detto Luigi Di Maio, "Oggi manteniamo una promessa con gli italiani, se lo diciamo lo facciamo è la nostra campagna. Oggi con questoDay, che è l'ennesimo dopo tanti anni, tamo 2euro in pochi mesi ai parlamentari M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile per riparare ponti, strade e mettere in sicurezza i centri urbani in tre regioni - Friuli, Liguria e Sicilia - che sono state colpite da fenomeni alluvionali. Ricostruire un ponte, una strada o ...