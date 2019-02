: Gli spara alla testa per affitto casa - TelevideoRai101 : Gli spara alla testa per affitto casa - gia___p : RT @leggoit: L'inquilino non paga l'affitto, il padrone di casa gli spara tre colpi di pistola: giovane grave in ospedale - Egosintonico : RT @leggoit: L'inquilino non paga l'affitto, il padrone di casa gli spara tre colpi di pistola: giovane grave in ospedale -

Sono disperate le condizioni di un uomo di 26 anni ferito dal vicino di,al culmine di un litigio per l'di, con un colpo di pistola. E' successo a Leini, nel Torinese. La pallottola si è fermata nella zona parietale destra del cranio e i neurochirurghi dell'ospedale Cto di Torino cercano di salvargli la vita.Sembra che il giovane non pagasse l'e il proprietario, 55 anni, ora in carcere, gli hato. La lite adell'aggressore, un coltivatore agricolo, siciliano, con precedenti di polizia.(Di giovedì 7 febbraio 2019)