Allarme dell' FMI | crescono i rischi di recessione

Reddito di cittadinanza - l'Allarme tragico dell'Fmi sull'Italia : 'Rischio contagio' : La crescita dell'economia italiana sarà moderata anche negli anni a venire: +0,7% nel 2021 e +0,6% sia nel 2022 che nel 2023. Notizie peggiori arrivano da Bruxelles: la Commissione europea anticipa '...

Reddito di cittadinanza - l'Allarme tragico dell'Fmi sull'Italia : "Rischio contagio" : Suona un nuovo allarme recessione per l'economia italiana. Dopo il taglio delle stime sul Pil della Banca d'Italia e la certificazione della recessione tecnica da parte dell'Istat, arriva la riduzione sulle previsioni di crescita da parte del Fondo Monetario Internazionale, della Commissione europea

Il Polo Nord si sta spostando verso la Siberia a 55Km l’anno : è Allarme bussole - ecco il nuovo Modello Magnetico della Terra : Il Polo Nord Magnetico, ossia quello verso cui puntano le bussole, si sta spostando più velocemente del previsto dal Canada verso la Siberia. Sembra si muova a una velocità di circa 55 chilometri l’anno. Per questo l’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (Noaa) ha pubblicato con un anno di anticipo il nuovo Modello Magnetico della Terra, che dara’ preziose informazioni per usi militari e civili, per ...

Reddito di cittadinanza - l'Allarme dell'Anpal : "La maggior parte dei destinatari non ha mezzi né Internet" : Il Reddito di cittadinanza, presentato ieri dal vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, insieme al capo dell'esecutivo giallo-verde, Giuseppe Conte, potrebbe avere un limite. O meglio, un paradosso. Perché secondo quanto riferito dal presidente uscente dell'Anpal (l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), Maurizio Del Conte, "una vasta e maggioritaria quota" di chi potrebbe usufruire della misura pentastellata, "non è dotata degli ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Ciclone sullo Jonio : Allarme rosso e arancione al Sud - i bollettini ufficiali [MAPPE] : Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato un pesantissimo avviso di maltempo per le prossime ore, e in modo particolare per la giornata di domani, Martedì 5 Febbraio 2019. Il Ciclone posizionato sul mar Jonio alimenterà maltempo estremo sulle Regioni del Sud e soprattutto nella fascia Jonica calabrese e siciliana, e nella Sicilia tirrenica. C’è preoccupazione per le piogge torrenziali che colpiranno anche le montagne, ...

Fortissimo terremoto in Messico - scossa di magnitudo 6.5 : sirene dell’Allarme non funzionano : Tante le persone che si sono riversate in strada a Città del Messico, ma per il momento non sono stati segnalati danni importanti. Il terremoto ha colpito il Chiapas, regione meridionale del Paese, al confine con il Guatemala. Udito anche a El Salvador.Continua a leggere

Allerta Meteo - sarà un Weekend della Candelora di maltempo estremo in tutt’Italia per la Sciroccata d’inizio Febbraio : Allarme arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sud-occidentali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle Regioni centrali adriatiche e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Coldiretti - Allarme olio - scende la produzione dell'olio italiano - preoccupazione anche per l'Abruzz : Pescara - Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, su valori minimi degli ultimi 25 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in cui evince la drammatica situazione degli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici, del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 1 e 2 Febbraio 2019 : Allarme neve e alluvioni al Centro/Nord - forte vento di scirocco al Sud : Allerta Meteo – Una saccatura Nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determinerà nevicate diffuse su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporterà piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

"Nel 2018 sei migranti morti al giorno nel Mediterraneo" : l'Allarme dell'Unhcr : "Salvare vite in mare non è un'opzione, né una questione politica, ma un imperativo primordiale", dice l'Alto commissario...

Migranti - Allarme dell'Unhcr : aumenta il tasso di mortalità in mare - : Nel 2018 c'è stato un decesso ogni 14 arrivi lungo la rotta Libia-Europa. Da un rapporto dell'organizzazione emerge che l'85% dei Migranti sono stati riportati in Libia dove sono soggetti a "...

L'Allarme dell'Unhcr : "Otto migranti su dieci riportati indietro nei lager libici" : Il rapporto dell'Alto commissariato sui "viaggi disperati": numeri raddoppiati da quando c'è il governo gialloverde. Aumentano i morti sulle rotte di terra

Crisi aziendali - i segnali d'Allarme : cala la fiducia delle imprese : Due giorni dopo ha aggiunto: «L'economia non sta girando. Il disagio tra gli imprenditori lombardi è fortissimo per il clima anti industriale che questo governo sta passando al mondo delle imprese». ...