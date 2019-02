Università | Ministro Grillo | “Rivediamo il numero chiuso | non è più adeguato ai tempi”

meteoweb.eu

(Di martedì 5 febbraio 2019) “I sindacati cosa vorrebbero? Che i medici continuino a lavorare affaticati nonostante l’età media sia fra le più alte in Europa? Non mi sembra corretto. Mi sembrano lacrime di coccodrillo. Non è facendoli lavorare fino a 70 anni che si risolve il problema, ma facendo entrare i giovani. Rivediamo quindi ilche non è piùai tempi“. A dirlo ildella Salute, Giulia, a Roma a margine di una conferenza stampa nella sede dei Nas, rispondendo sull’allarme ‘emorragia‘ di medici con Quota 100 lanciato da alcuni sindacati. “Bisognava pensare prima che abbiamo una classe medica vecchia – osserva il– Abbiamo unnelleche mi sono permessa di criticare e sono stata massacrata da una parte dell’opinione pubblica quando effettivamente c’è bisogno di rinnovamento ...