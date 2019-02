Sanremo 2019 | prima serata in diretta | Bisio “spegne” le polemiche su Baglioni e i

davidemaggio

: Rivedi tutta l’esibizione de @ilvolo su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione de @ilvolo su @RaiPlay ? - NekOfficial : Sanremo 2019 Opening Party.... guarda il video ???? - SanremoRai : Il programma della prima serata QUI: -

(Di martedì 5 febbraio 2019)L’attesa è finita. Inizia il Festival die qui su DavideMaggio.it scatta il primo liveblogging della settimana, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston nel corso della: laminuto per minuto delladi martedì 5 febbraio 20.48: Si accendono le luci al Teatro Ariston e l’atmosfera è quella di un concerto. Ballerini sul palco e i tre padroni di casa sul trampolino, sulle note di Via di Claudio20.53:e la Raffaele scendono la scala e danno il via alla kermesse. Il direttore artistico presenta i suoi due nuovi compagni di viaggio. Virginia, nonostante sia già stata al Festival in più di un’occasione, si sente al debutto.20.58: Dopo aver spiegato meccanismo e regolamento della, via al ...