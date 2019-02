RDC Card | Reddito di cittadinanza 2019 | come funziona la carta

termometropolitico

: #Reddito @luigidimaio 'Lo Stato torna amico, primi assegni da aprile, domande dal 6 marzo'. Online il sito con tu… - Agenzia_Ansa : #Reddito @luigidimaio 'Lo Stato torna amico, primi assegni da aprile, domande dal 6 marzo'. Online il sito con tu… - Agenzia_Ansa : E' online il - vannaio : Con uno show alla David Copperfield, Di Maio svela la prima card del #RedditodiCittadinanza: grande effetto scenico… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) RDCdilala RDC, ovvero ladeldi? Presentata ufficialmente nella giornata di lunedì 4 febbraiodal vicepremier Luigi Di Maio, lasomiglia in tutto e per tutto a una PostePay. E proprio alladi Poste Italiane il ministro del Lavoro ha fatto riferimento (“Saràuna normale PostePay”, ha detto) durante l’evento di presentazione.RDC: com’è fatta ladeldiSi tratta infatti di unarettangolare di colore giallo provvista di chip, logo del circuito Mastere 16 numeri stampati sopra. Sarà anonima, ovvero non avrà nominativoavviene per le carte di credito. Perché? “Nello Stato sociale che vogliamo chi accede a un programma non deve essere riconosciuto o discriminato”, ha spiegato Di Maio.RDC: quando ...