Papa | gli abusi sulle suore ci sono

Papa Francesco : "Gli abusi sulle suore sono un problema - bisogna fare di più" : L'ammissione che gli abusi sulle suore da parte di chierici ci sono e "ci stiamo lavorando", anche se occorre fare di più. La mediazione in Venezuela possibile solo "se ambedue le parti la chiedono". La guerra in Yemen, con gli Emirati propensi "ad avviare processi di pace". E' densa di contenuti la conversazione di 45 minuti di Papa Francesco coi giornalisti sul volo di ritorno da Abu Dhabi.Tema esplosivo quello degli abusi sessuali a ...

Decine di migliaia di fedeli per salutare Papa Francesco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Rimini : a due anni resta orfano di mamma e papà. Gli amici raccolgono soldi per una borsa di studio : ?Gabriele Magnani, un bambino romagnolo di appena due anni , nel 2018 ha perso la mamma e il papà in appena 8 mesi: ora un gruppo di genitori ha deciso di avviare una raccolta fondi affinché, da grande, possa usufruire di una borsa di studio .Continua a leggere

Chiuso il viaggio del Papa negli Emirati - 170mila alla Messa : ' Sono venuto anche a dirvi grazie per come vivete il Vangelo che abbiamo ascoltato '. Papa Francesc o lascia gli Emirati Arabi Uniti con l'abbraccio della comunità cattolica al termine della grande ...

Il Papa celebra la prima messa pubblica nella penisola araba : partecipano migliaia di fedeli e 4mila musulmani : Papa Francesco ha celebrato la prima messa pubblica nella penisola araba. Il pontefice, in visita negli Emirati Arabi Uniti da tre giorni, ha officiato il sacramento nel più grande stadio di Abu Dhabi, lo Zayed Sports City: hanno partecipato cattolici di cento nazionalità e 4mila musulmani. In totale sono 135mila i biglietti che sono stati venduti per l’evento. Bergoglio, prima del giro sulla Papamobile che ha anticipato la funzione ...