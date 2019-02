Biglietti in prevendita per i concerti di Anna Tatangelo | a Sanremo 2019 con Le nostre

Ufficiali i concerti di Florence + The Machine e The 1975 a Milano Rocks : info e Biglietti in prevendita : Sono Ufficiali i concerti di Florence + The Machine e The 1975 a Milano Rocks. A poche ore dal conto alla rovescia avviato sui social Ufficiali della manifestazione, ecco arrivare i primi nomi degli artisti che prenderanno parte alla serata di debutto in programma per il 30 agosto. La serata si terrà presso l'Area Expo di Milano, con biglietti in prevendita che saranno erogati secondo le modalità indicate al momento dell'annuncio dei ...

Biglietti Sanremo 2019 : prezzi - prevendita e dove acquistare : Biglietti Sanremo 2019: prezzi, prevendita e dove acquistare Costo Biglietti Sanremo 2019 Non manca molto all’inizio del Festival di Sanremo 2019. Con il tempo, oltre ad essere un grande show, il programma è diventato un evento imperdibile per gli italiani e molti non vorrebbero limitarsi a guardarlo da casa. Ma è davvero possibile parteciparvi o assistere alla kermesse è un’impresa titanica? Le porte del teatro Ariston sono ...

Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 - una data a Firenze : info Biglietti in prevendita : I Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 saranno in grado di dare grande risalto alla città di Firenze, che ospiterà il live allo Stadio Artemio Franchi per l'iniziativa Florence4Ever. Si tratta del brand ideato da Marco Bosco e con il quale si intende intensificare il legame del capoluogo toscano con gli Stati Uniti d'America e promuovere l'importanza di Firenze in giro per il mondo attraverso la solida partnership con ACF ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Eros Ramazzotti a novembre in Italia nel 2019 : I nuovi concerti di Eros Ramazzotti vanno ad aggiungersi al già lungo calendario che ha pensato per il supporto di Vita ce n'è, nuovo album di inediti che ha rilasciato a cominciare dal 23 novembre 2018 e con il quale raggiungerà anche il palco del Festival di Sanremo in duetto con Luis Fonsi per l'ultimo singolo Per le strade una canzone. Con le nuove date si comincia il 26 novembre al PalaOnda di Bolzano, per continuare con una serie di ...

Coez raddoppia a Roma - 2 concerti al Palazzo dello Sport : prezzi dei Biglietti in prevendita : Coez raddoppia a Roma: sarà al Palazzo dello Sport il 28 e il 29 maggio 2019. Mentre la prima data annunciata si avvia velocemente verso il tutto esaurito, per far fronte alla richiesta dei biglietti si rende necessario aggiungere un nuovo appuntamento. Coez sarà al Palazzo dello Sport di Roma anche il 29 maggio, secondo dei due live annunciati. I biglietti per la prima tappa sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita ...

Eddie Vedder a Firenze Rocks a giugno 2019 : Biglietti in prevendita : Eddie Vedder a Firenze Rocks, sabato 15 giugno. Alla Visarno Arena di Firenze arriva l'iconico leader dei Pearl Jam, in concerto da headliner nella serata di sabato 15 giugno 2019. Non è la prima volta per Eddie Vedder a Firenze Rocks: due anni fa si era esibito nella stessa location infrangendo il record per maggior presenze ad un unico evento della sua carriera solista. Con oltre 45.000 biglietti venduti, il live di Eddie Vedder a Firenze ...

Little Mix a Milano nel 2019 - un’unica tappa italiana nel tour europeo : Biglietti in prevendita : Le Little Mix a Milano nel 2019 terranno l'unico concerto italiano della loro tournée europea. La notizia è di oggi: la girl band, tra le più seguite al mondo, farà ritorno nel nostro Paese per un solo evento in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il prossimo 18 settembre. Il live si colloca all'interno del calendario del tour che partirà il prossimo 16 settembre da Madrid, Spagna, per portare la musica delle Little Mix in tutto ...

Biglietti in prevendita per i concerti di J-Ax con gli Articolo 31 dopo la sorpresa Treviso : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di J-Ax con gli Articolo 31 in programma per l'estate 2019, dopo la prima data a sorpresa che terranno al Core Festival di Treviso. Oltre alla data del 9 giugno a Treviso, Ax e DJ Jad saranno anche al Bologna Sonic Park il 29 giugno, quindi al Rock in Roma il 6 luglio e al Wake Up Festival di Mondovì nella serata di sabato 14 settembre. I Biglietti sono in prevendita dalle 11 di lunedì 4 ...

Nek all’Arena di Verona con il nuovo album : Biglietti in prevendita per il concerto di settembre : Nek all'Arena di Verona sarà in concerto il prossimo 22 settembre. A due anni dal concerto-evento del 2017, sold out con 12.000 persone presenti nel tempio della musica, Nek annuncia un nuovo spettacolo all'Arena di Verona, che arriverà al termine della tournée estiva per la presentazione del nuovo disco di inediti. I biglietti per assistere al concerto di Nek all'Arena di Verona saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al FilGood ...

Annunciato il tour estivo di Carl Brave - nuove date tra giugno e agosto 2019 : Biglietti in prevendita : Non solo teatri e Rock In Roma per la rivelazione della scena indie del 2018: il nuovo tour estivo di Carl Brave porterà il cantautore in giro per i festival musicali più importanti d'Italia tra giugno e agosto. Dopo il tour teatrale già completamente sold out - in partenza il 4 marzo dal Teatro degli Arcimboldi di Milano per terminare all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 31 marzo - Carl Brave ha Annunciato le prime date ufficiali del ...

Concerti di Woody Allen in Italia nel 2019 - a Milano con la New Orleans Jazz Band : Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Woody Allen in Italia nel 2019 con la New Orleans Jazz Band, con la tournée del regista che è pronta a sbarcare in Europa per tre date totali, una delle quali in programma al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L'evento è in programma per il 28 giugno e sarà ospitato dal teatro della città meneghina con biglietti in prevendita su TicketOne a cominciare dalle 10 del 1° febbraio. I costi dei tagliandi partono da 75 ...

James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran - anche a Roma e Milano : info sui Biglietti in prevendita : James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran, nel 2019. I due artisti si uniranno al cantautore britannico per la tournée mondiale che farà tappa in Italia per tre concerti a Roma, Milano e Firenze. James Bay e Zara Larsson saranno supporters di alcuni dei concerti di Ed Sheeran in programma quest'anno ma non di tutti: per quanto riguarda l'Italia, i fan che si recheranno ai concerti negli stadi di Roma e di Milano potranno assistere anche ...

Raddoppia il concerto di Daniele Silvestri a Roma per i 25 anni di carriera : info e Biglietti in prevendita : Continuano i programmi per i festeggiamenti dei 25 anni di carriera, con un nuovo concerto di Daniele Silvestri a Roma che si aggiunge a quello già annunciato per il mese di ottobre al Palazzo dello Sport. Si tratta di un nuovo live concepito per i 25 anni di carriera dell'artista, per la prima volta sul palco delle grandi arene indoor italiane dopo l'esperimento in Cose che abbiamo in comune nel quale ha raccolto anche alcuni amici con i ...