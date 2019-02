Stipendio del mese di febbraio con recupero dell’elemento perequativo

scuolainforma

: Ve la ricordate? La busta Inps che calcolava contributi per la pensione. Non ci sarà più, abolita dal decreto sul r… - Ettore_Rosato : Ve la ricordate? La busta Inps che calcolava contributi per la pensione. Non ci sarà più, abolita dal decreto sul r… - PietroGrasso : Lavorare meno, a parità di stipendio. Per me vale ancora la proposta che lanciammo un anno fa: 32 ore settimanali a… - frankjh06475333 : RT @SerenaPandolfi: Se un sussidio calcolato sulla soglia di povertà risulta superiore allo stipendio mediano per un lavoro a tempo pieno,… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) L’emissione dellodi, per il personale scolastico che ha condotto supplenze brevi e saltuarie, è prevista per il giorno 22 con accredito sul conto corrente per il giorno 25 che cade di lunedì. L’importo che gli interessati troveranno accreditato sarà più elevato rispetto a quello delprecedente. Questo per l’effetto deldell’elementoche avrebbe dovuto essere stato pagato a gennaio.dell’elementoNoiPA ha comunicato che a partire dallodeldi2019 ai lavoratori di Scuola e Afam saranno attribuite le somme relative all’elementocomprensive degli arretrati non erogati neldi gennaio. Viene così correttamente ripristinato un elemento retributivo previsto dal CCNL 2016-2018 e che la Legge di Bilancio 2019 ne ha garantito la prosecuzione. Il ...