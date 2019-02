Matteo Renzi deride il ministro Danilo Toninelli

blogitalia.news

(Di martedì 5 febbraio 2019)torna alla carica eilnon è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l’ennesima gaffe sull’A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L’Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. Eha risposto all’UE: qui c’è un Governo sovrano che decide. Falso”. È l’attacco dell’ex premier e segretario del Pd, che si scaglia contro ilsu Facebook. A spingere il senatore Pd a scrivere il post è stata la replica delpentastellato all’Ue. Un portavoce della Commissione Ue ha infatti ricordato all’Italia il rischio di perdere le risorse già stanziate, nel caso in cui la Tav, l’alta velocità Torino-Lione non venisse completata. Il Pd è a favore ...