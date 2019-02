Marotta deciso | Spalletti è solido al suo posto Tocca a lui riportare l' Inter in

Inter - Marotta ha deciso : Modric sarà il grande colpo a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste delle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri si muoveranno solo su grandi nomi come ammesso dal neo amministratore, Giuseppe Marotta, nel prepartita contro il Chievo Verona. La priorità della società sarà quella di rinforzare la rosa in particolar modo a centrocampo, che è il ruolo che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Sia a livello numero che a ...