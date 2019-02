Irama a Sanremo 2019

davidemaggio

(Di lunedì 4 febbraio 2019)La vittoria ad Amici 2018 è stata per lui un trampolino di lancio. Non l’unico, ma di certo il più importante. A distanza di pochi mesi da quell’esperienza, infatti,avrà l’occasione di gareggiare al Festival di. In realtà, per il cantante carrarese non sarà la prima volta nella Città dei Fiori, che già in passato gli regalò visibilità proprio sul palco dell’Ariston.Chi è, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre 1995. Il suo nome d’arte vuol dire “ritmo” in lingua malese, ma è anche l’anagramma del suo secondo nome, Maria. Il suo interesse per la musica, alimentato dall’ascolto di cantautori italiani come Lucio Battisti, Francesco Guccini e Fabrizio De André, gli viene trasmesso dai suoi genitori e lo porta a scrivere il suo primo brano a sette anni. Crescendo, ...