Irama a Sanremo 2019 | la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini

Irama pronto per il Festival : Monza vince Sanremo 2019? : dato tra i favoriti del Festival il cantante di Monza Irama, reduce dal successo dell'album "Plume": da martedì 5 a sabato 9 si giocherà , da favorito, la 69esima edizione di Sanremo. E se Monza ...

Sanremo - la telefonata di Maria De Filippi a Irama prima del Festival : Irama è pronto per la sua avventura sul palco del Festival di Sanremo e ora che ha ricevuto il sostegno di Maria De Filippi si è detto più carico che mai. Il cantante ha rilasciato un'intervista a music.talkymedia.it raccontando della telefonata ricevuta da Maria prima della sua partenza per il fest

Sanremo 2019 - Irama : «La mia storia di una ragazza ferita che vuole rinascere» /Video : di Paolo Travisi Verità è una parola che torna spesso quando Irama racconta delle sue canzoni. Verità 'come quella dei cantautori'. Guccini e De André sono i suoi miti. Ancora verità, per La ragazza ...

Irama a Sanremo per cantare la violenza domestica in La ragazza con il cuore di latta - un inno di speranza : La violenza domestica ma con un risvolto speranzoso: Irama al Festival di Sanremo 2019 presenta un brano intenso e dal testo importante, toccando uno dei temi più delicati. La storia di Linda è la cornice de La ragazza con il cuore di latta, che sta a rappresentare l'intervento di bypass subito dalla donna al cuore ma anche la violenza subita da suo padre, tra quelle che dovrebbero essere sicure mura di casa e racchiudere la serenità ...

Festival di Sanremo : scommesse - il cantautore Ultimo è il favorito ma Irama incalza : Tra pochi giorni avrà inizio il 69° Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Non c’è stato ancora modo di ascoltare i brani dei 24 artisti in gara, che già si fanno pronostici sul vincitore. Il bookmaker Snai ha quotato ogni singolo cantante in lizza per la vittoria, anche se la cerchia dei papabili si restringe a pochi, peraltro tutti molto giovani. Il principale favorito, secondo le quote dell’agenzia di scommesse, è Ultimo. Il cantautore ...

Irama a Sanremo : Canterò la violenza sessuale subita da una giovane ragazza. L'ho scritta in una notte : Aveva detto se 'avrò il pezzo giusto andrò a Sanremo '. Promessa mantenuta da Irama , il vincitore di Amici 2018 , che ha tanta voglia di salire sul palco dell'Ariston per cantare 'La ragazza con il ...

