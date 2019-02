Gori | interruzione idrica a Brusciano | Visciano | Castello di Cisterna e Massa Lubrense

Blastingnews

: Ufficiale: Gori al Livorno? Intanto il Foggia comunica l'interruzione del prestito - - violanews : Ufficiale: Gori al Livorno? Intanto il Foggia comunica l'interruzione del prestito - - zazoomblog : Gori spa interruzione idrica nei comuni di Terzigno e Gragnano - #interruzione #idrica #comuni -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Come riportato nella sezione 'avvisi all'utenza' del proprio sito istituzionale, la società G.O.R.I. S.p.a., ente proprietario e gestore delle risorse idriche in svariati comuni della regione Campania, ha reso noto la momentaneadella forniturain alcuni paesi della Città Metropolitana di Napoli:di. Il temporaneo disservizio è dovuto ad una serie di interventi di lavori tecnici di manutenzione da svolgersi sulla conduttura principale della reteCampana.Martedì 5 febbraio Comune di: previstaa partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 17:00 del giorno martedì 5 febbraio 2019 nelle seguenti strade cittadine: via Recanzo, Nastro d'Oro, Baccoli, Amerigo Vespucci, Caselle, San Liberatore. Mercoledì 6 febbraio Comune di: per lavori tecnici di manutenzione già ...