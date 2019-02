Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 12 | 10

Cancro - oroscopo Paolo Fox marzo 2019 : ecco quali sono le previsioni - Ultime Notizie Flash : Paolo Fox ci offre delle previsioni dettagliate su come andrà il mese di marzo 2019 per i nati sotto il segno del Cancro: ecco l'oroscopo

Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio dalla approfondimento tecnico sui dati delle analisi sui costi benefici della TAV emerge un saldo fortemente negativo secondo Fonti del Conte non potrà che prenderne atto e l’opera dovrà essere bloccata commentano di governo del MoVimento 5 Stelle Di Maio chiude con noi al governo l’opera non si fa ma invitati ad andare avanti ...

Pensioni scuola Ultime Notizie - domani parte Quota 100 : come funziona - scadenze e come presentare domanda : Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato venerdì scorso la circolare con le indicazioni da seguire per presentare domanda per la nuova misura di pensionamento anticipato, Quota 100: i dipendenti della scuola che, al 31 dicembre scorso, possedevano i requisiti per aderire (vale a dire i 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di contributi versati) potranno fare domanda di pensionamento. Pensione, domande Quota 100: da domani fino ...

Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale 3 febbraio Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio e l’approfondimento tecnico sui dati analisi costi benefici della TAV emerge un saldo fortemente negativo secondo Fonti del Mit con te Non potrà che prenderne atto e lo dovrà essere bloccata commentano forma di governo del MoVimento 5 Stelle troveremo un accordo per Natalino di Maio per chiudere con noi al governo l’opera non si fa ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tav - alta tensione nel governo - 3 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 3 febbraio 2019, ultim'ora: tensione nel governo su Tav, duro scontro M5s-Lega infatti sulla Torino-Lione. Maltempo in tutta Italia

Piena Reno a Bologna : rotto argine fiume/ Ultime Notizie video : 6 carabinieri travolti - evacuate 280 persone : Piena fiume Reno a Bologna video: Borgo Panigale tra le zone più in difficoltà. travolti anche 6 carabinieri, evacuate 280 persone

CATANIA - INCENDIO IN UN PALAZZO : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime Notizie - panico in via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento informazione finché saremo noi al governo la TAV non avrà futuro sono le peggiori lobby quelle che la vogliono le parole arrivano dal vicepremier Di Maio che alimenta la tensione all’interno del proprio sulla torino-lione e attacca le regioni il Ministro dei Trasporti Toninelli promette in pochi giorni le analisi costi benefici della tratta ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriele Aluigi di studio BPER Genzano in Alto Adige Auto Brennero chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per tir bloccati 12 km di coda anche il seguito strada difficoltà a raggiungere i mezzi fermi a pellet automobilisti bloccati da ieri sera non abbiamo né cibo né acqua nessun ferito per una valanga vicino al confine dov’è l’autostrada è stata ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella studio critiche al governo dal numero 1 di bankitalia Visco secondo il quale i rischi sul Pil del 2019 sono in parte di origine estera ma riflettono fortemente delle debolezze del nostro paese e incontro con Bruxelles sulla manovra economica pesato sulla domanda interna e sullo spread secondo bankitalia restano le incertezze sulla ...