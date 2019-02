Per Nintendo l' obbiettivo non è più quello di espandere il bacino di giocatori

Fitness Boxing - il Personal trainer di Nintendo Switch : Mancano ancora cinque mesi all'estate, ma, si sa, la prova costume spaventa un po' tutti sin dall'Epifania. Ma chi ha davvero voglia di andare in palestra quando fuori fa freddo o nevica come in ...

Entra nel mondo del Cinema in Persona Q2 : New Cinema Labyrinth Per Nintendo 3DS : Aiuta i Phantom Thieves di Persona 5 a svelare un nuovo mistero Cinematografico con l’aiuto dei Personaggi di Persona 3, Persona 3 Portable e Persona 4 Persona Q2: New Cinema Labyrinth sarà disponibile per Nintendo 3DS il 4 giugno, 2019! L’attesissimo sequel del primo titolo di Persona giunto su una console portatile Nintendo, Persona Q: Shadow of the Labyrinth, Persona Q2: New Cinema Labyrinth vede il ritorno del cast ...

L'horror cyberpunk di Observer ha una data di uscita Per Nintendo Switch : L'interessante horror cyberpunk Observer è in arrivo anche su Nintendo Switch e come riportatato da Gematsu ha anche una data di uscita. Il titolo sarà disponibile sulla console ibrida della grande N a partire dal 7 febbraio al prezzo di € 29,99.Come probabilmente saprete, Observer è stato pubblicato per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e PC nell'agosto del 2017 e se apprezzate il genere horror e non avete mai provato questo ...

Nintendo annuncia una finestra di lancio Per il film d'animazione di SuPer Mario Bros. : Come riporta IGN, Nintendo ha annunciato che il film d'animazione di Super Mario Bros. uscirà nelle sale nel 2022.Durante il briefing dei risultati finanziari di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che "lo sviluppo del film d'animazione basato su Super Mario Bros. con Illumination si sta muovendo per una prevista uscita nelle sale nel 2022."Rivelato all'inizio del 2018, questo nuovo film sarà "co-prodotto dal rappresentante ...

Torna Dr. Mario - Nintendo annuncia un nuovo videogioco Per iOS e Android : Lo abbiamo conosciuto come un idraulico, ma Mario è stato anche sportivo, pilota di kart o dottore. Ed è proprio Dr. Mario, con i suoi baffoni e il camice impeccabilmente stirato, a Tornare a far sognare i videogiocatori. Sì perché, del tutto a sorpresa, Nintendo ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo dell saga, destinato agli schermi touch dei nostri dispositivi mobile. Il gioco, denominato Dr. Mario World, sarà realizzato in ...

Nintendo avrebbe in programma Per il 2019 almeno 5 giochi Per Switch non ancora annunciati : Mentre poco tempo fa abbiamo ricevuto alcune interessanti notizie che confermavano le finestre di lancio di alcuni prodotti "primari" di Nintendo per Switch, ecco arrivare possibili gradite novità per i possessori dell'ibrida.Come riportato su ResetEra dall'insider Emily Rogers, sembra che Nintendo abbia in serbo per il 2019 almeno 5 giochi per Switch non ancora annunciati. Uno di questi potrebbe essere un port da Wii U, mentre gli altri ...

DreamWorks Dragons : L'alba dei Nuovi Cavalieri è ora disponibile Per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Presentato da Outright Games, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, e Universal Games e Digital Platforms, DreamWorks Dragons L'alba dei Nuovi Cavalieri è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Il lancio coincide con l'uscita cinematografica del nuovo film di DreamWorks Animation, Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, nei cinema di tutta Europa.Sviluppato da Climax Studios, il gioco racconta una nuova storia basata sul celebre ...

Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate Per Android : Nintendo oggi ha rivelato un nuovo gioco in arrivo quest'anno per i dispositivi mobili Android e iOS in collaborazione con LINE, per sviluppare congiuntamente il nuovo Dr. Mario World. Il gioco è descritto come un "puzzle d'azione" ed è attualmente in programma di essere rilasciato all'inizio dell'estate a livello globale in forma gratuita con acquisti in-app opzionali. L'articolo Nintendo annuncia Dr. Mario World in arrivo questa estate per ...

Nintendo riconferma le finestre di lancio Per Metroid - Pokémon - Animal Crossing e altri giochi : Come parte del nuovo report finanziario di Nintendo, è stato condiviso un programma di lancio aggiornato dei prodotti Nintendo "primari". Come segnala Nintendolife, il programma mostra le finestre di lancio previste per tutti i principali giochi che sono già stati annunciati.A parte Metroid Prime 4, che Nintendo ha ufficialmente rinviato, il programma mostra che la maggior parte dei titoli rispetterà gli obiettivi iniziali. Mentre la lista non ...

Gameloft annuncia Modern Combat 5 : Blackout Per Nintendo Switch : Se giocate su smartphone e tablet Android e iOS allora sicuramente conoscerete la serie Modern Combat di Gameloft. In data odierna la nota azienda specializzata nello sviluppo di giochi Mobile ha annunciato l’arrivo di Modern Combat 5: Blackout su Nintendo Switch in digitale tramite eShop al costo di 19,99€. Modern Combat arriva su Nintendo Switch con Blackout Caratteristiche principali del gioco SCEGLI LA CLASSE CHE PREFERISCI: ...

Nintendo annuncia Dr. Mario World Per iOS e Android : Il nuovo presidente di Nintendo più volte ha dichiarato di essere interessato ed intenzionato ad investire tempo e risorse, nello sviluppo di giochi Nintendo per le piattaforme Mobile quali Android e iOS. Dopo il lancio di Super Mario Run e Animal Crossing, molti aspettavano con ansia Mario Kart Tour previsto inizialmente per Marzo ma recentemente rinviato all’estate 2019. In data odierna Nintendo annuncia lo sviluppo di Dr. ...

Per Nintendo 3DS è sopraggiunta la fine del ciclo vitale? : Nintendo 3DS sarebbe sempre più vicina al termine del suo ciclo vitale, e la causa sarebbe da imputarsi alla new entry della casa di Kyoto. Nintendo Switch starebbe infatti, a giudicare dai dati, sottraendo fette di mercato sempre maggiori, per cui stando all'analista Daniel Ahmad la grande N avrebbe rivisitato le aspettative di vita della celebre console portatile Nintendo DS.Inizialmente erano previste 4 milioni di console da piazzare entro ...

SuPer Smash Bros. Ultimate macina record : oltre 12 milioni di copie distribuite e titolo "fastest selling" tra le console domestiche Nintendo : Super Smash Bros. Ultimate, l'ultima opera del maestro Masahiro Sakurai, a poco più di un mese dal lancio fa già parte del libro dei record di Nintendo: un comunicato della società, infatti, ha svelato che oltre 12 milioni sono state le copie distribuite fino a questo momento ai rivenditori. È vero che si tratta del sell-in e non delle unità effettivamente vendute; tuttavia, se consideriamo la velocità con cui le scorte vanno sold out, resta ...

Nintendo Switch ha esclusive "forti e varie" in programma Per quest'anno : Teoricamente Nintendo ha un certo numero di titoli giochi in programma per quest'anno: Yoshi's Crafted World, Daemon X Machina, Fire Emblem: Three Houses, Animal Crossing, Luigi's Mansion 3 e Pokemon 8, tra gli altri. Tuttavia, in realtà, solo Yoshi ha una data di lancio. In termini di conferme concrete, dunque, il 2019 di Nintendo sembra preoccupante in questo momento, poiché l'anno potrebbe finire per essere "carico di lavoro" come il ...