Pd | corsa a 3 | Zingaretti | Martina e Giachetti

(Di domenica 3 febbraio 2019) Alla fine le previsioni sono state rispettate. La sfida per la segreteria del Pd sarà unaa tre con Nicolafavorito per la vittoria finale.All'apertura dei lavori della convenzione del Pd all'hotel Ergife, Gianni Dal Moro, presidente della commissione nazionale per il Congresso del Pd, ha comunicato i risultati del voto tra gli iscritti al partito. Il governatore del Lazioha ottenuto il 47,38% (89mila 918 preferenze), seguito dall'ex segretario Mauriziocon il 36,10% ( 67 mila 749 voti) e da Robertoche ha preso l'11,13% (20.887 voti). Fuori dallaFrancesco Boccia che ha racimolato solo il 4,02% (7 mila 537), Dario Corallo ha preso lo 0,67% (1.266 preferenze) e Maria Saladino che ha ottenuto solo 0,7% (1.315 voti)."La commissione nazionale, all'unanimità, ha approvato i seguenti dati: 5 mila 693 il numero di congressi in Italia e ...