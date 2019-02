Milan | Suso | ' Piatek? Lui o Higuain | non mi cambia niente'

Il Milan si riprende il quarto posto : blitz sul campo del Genoa grazie alle reti di Borini e Suso [FOTO] : 1/20 Spada/LaPresse ...

Genoa-Milan 0-2 - Borini e Suso ridanno il quarto posto ai rossoneri : GENOVA - Il Milan ha inaugurato il girone di ritorno riacciuffando il quarto posto con una preziosissima vittoria in trasferta, tanto più importante in quanto ottenuta in totale emergenza e dopo un ...

Il Milan saluta Higuain ma scopre Paquetà : Borini e Suso - 2-0 al Genoa e quarto posto : Il Milan dimentica la delusione per la sconfitta in Supercoppa con una vittoria pesantissima al Ferraris. Nel penultimo posticipo della Serie A, la squadra di Gattuso, nonostante l'emergenza, regola un buon Genoa grazie alle reti, nella ripresa, di Borini e dell'ex Suso. Secondo successo consecutivo

Genoa-Milan 0-2 - Serie A : Borini e Suso decidono la sfida di Marassi. Rossoneri al quarto posto in classifica : Il Milan soffre a Marassi, ma riesce a battere 2-0 il Genoa e a conquistare tre punti d’oro nella corsa per la Champions League. I Rossoneri faticano a superare la difesa rossoblù per un’ora abbondante, ma riescono poi a spuntarla nel finale grazie ai gol di Borini e Suso. La squadra di Gattuso torna così al quarto posto in classifica in Serie A, l’ultimo che vale un posto nell’Europa delle grandi. I padroni di casa partono meglio e riescono a ...

Il Milan vince anche senza Higuain : Borini-Suso - due messaggi al Napoli : A Marassi prima per soffrire e poi per gioire. Per la seconda volta in 9 giorni, prima in Coppa Italia e ora in campionato, il Milan non riesce a imporre il proprio gioco, si aggrappa per larga parte...

Genoa-Milan 0-2 - senza Higuain ci pensano Borini e Suso : rossoneri di nuovo al 4° posto : La classifica di Serie A Genoa-Milan 0-2, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Genoa-Milan 0-2. Borini e Suso gol - Paquetà incanta : Il Milan di Gattuso vince 2-0 in casa del Genoa e sale al quarto posto in classifica. I rossoneri grazie

Genoa-Milan 0-2 : Borini e Suso gol - Paquetà incanta e colpisce un palo : Un Milan in emergenza vince 2-0 in casa del Genoa e sale al quarto posto in classifica, scavalcando Roma e Lazio. Rossoblù in gran spolvero nella prima mezzora, quando Donnarumma salva in un paio di ...

VIDEO Genoa-Milan 0-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Reti di Borini e Suso : Il Milan batte 2-0 il Genoa a Marassi nel posticipo della 20ma giornata di Serie A. I rossoneri portano a casa così tre punti fondamentali nella corsa per la Champions League. Sblocca il match al 72’ Borini, che riceve palla al centro dell’area da Conti e da due passi batte Radu. All’83’ arriva poi il raddoppio di Suso, che concRetizza in modo impeccabile un contropiede innescato da Cutrone. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Pipita chi? Il Milan espugna Genova con cuore e qualità : Paquetà e Suso illuminano - Higuain è un lontano ricordo : Milan vittorioso sul terreno ostico di Marassi, Suso e Borini hanno regalato a Gattuso una vittoria importante che sposterà i riflettori dal caso-Higuain alla corsa Champions Il Milan di Gennaro Gattuso ha vinto per 2-0 a Marassi contro il Genoa, grazie alle reti di Borini e Suso. Una vittoria tanto sofferta quanto importante per i rossoneri, che dopo un primo tempo in affanno hanno preso in mano le redini del gioco meritando tre punti ...

Genoa-Milan - le probabili formazioni : Higuain non convocato - torna Suso : Genoa-Milan sarà la sfida dei 9 "fantasma". Da un lato Higuain , non convocato e sempre più vicino al Chelsea di Maurizio Sarri, dall'altra Piatek , ormai a un passo dai rossoneri, squalificato per la ...

Milan - l'infermeria si allarga : Suso fermo per pubalgia : “Suso? Ha il solito problema che lo attanaglia da un mese a questa parte, ha un’infiammazione al pube che gli sta dando fastidio e in questo momento deve guarire bene. Da quando siamo tornati non si è mai allenato con la squadra, aveva già stretto i denti contro la Spal, adesso non è in condizione d

Sampdoria-Milan - le probabili formazioni di Coppa Italia : Paquetá convocato - out Suso : Avrà gli occhi puntati addosso, anche se il suo impiego " almeno dal primo minuto " è ancora tutto da valutare. Nella prima gara del 2019 del Milan, i rossoneri si presentano con la novità Lucas ...

Milan - prima convocazione per Paquetà : out Suso : MilanO - Riparte la Coppa Italia e il Milan si prepara per la sfida sul campo della Sampdoria , primo impegno ufficiale del nuovo anno per i rossoneri. Le due squadre si giocano un posto ai quarti di ...