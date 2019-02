: May:determinata rispettare tempi Brexit - TelevideoRai101 : May:determinata rispettare tempi Brexit - francescaferdi3 : RT @RaiNews: Al @Telegraph Theresa May afferma di essere determinata a rispettare scadenze #Brexit . E chiede sostegno a #Corbyn nel pressi… -

La premier britannica May si dice "" adella. Dopo il voto in Parlamento, che chide "un accordo alternativo" per il confine tra le due Irlande, afferma di andare a Bruxelles con "un nuovo mandato,nuove idee,rinnovata determinazione" May chiede al leader laburista Corbyn il sostegno nell'affrontare con l'Ue il nodo del "backstop": è una "battaglia per la Gran Bretagna". Il Sunday Times rivela un piano segreto per l'evacuazione dei reali, in caso di disordini scatenati per un "no deal".(Di domenica 3 febbraio 2019)