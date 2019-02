Macerata | Traini pentito | dentro di me non c' è più odio

Raid Macerata - Luca Traini un anno dopo : “Non c’è più odio dentro di me” : Un anno dopo Luca Traini, l'autore del Raid razzista di Macerata si racconta in un'intervista: "Per me il saluto romano era un gesto abituale. Un rituale simbolico. Lo facevo ogni mattina al sole nascente. Dunque non era una sceneggiata. dopo gli incontri e i colloqui in carcere, ho cominciato a rivisitare i miei gesti, e si è fatto strada il pentimento"Continua a leggere

