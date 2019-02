Ingrana per errore la marcia | travolge e uccide la moglie

meteoweb.eu

(Di domenica 3 febbraio 2019) Hato perladel cambio automatico e ha travolto e ucciso la. E’ successo nella piazza centrale di Pontevico, paese in provincia di Brescia.La vittima è stata trascinata dall’auto per diversi metri. La coppia, originaria della Liguria dove risiede, era andata a trovare nel cremonese un parente ospite in una casa di riposo. Durante la manovra l’auto ha colpito anche altre vetture parcheggiate.L'articoloperlalaMeteo Web.