Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : "Il processo..." : Un plebiscito per Matteo Salvini sui migranti. Secondo un sondaggio pubblicato dal Messaggero, il 63% degli italiani è contrario a processare il ministro degli Interni per il caso Diciotti, solo il 27% è favorevile e il restante 10% non si espone.

Sea Watch e Diciotti - il professor Sinagra smonta in diretta Ong - Pd e anti-Salvini : "La sopraffazione dei pm" : Le navi delle Ong sono da considerare "imbarcazioni pirata", e il processo a Matteo Salvini "non sta in piedi". Intervistato da Sky Tg24 sui casi Sea Watch e Diciotti, l'avvocato Augusto Sinagra, esperto di diritto internazionale e già professore ordinario di diritto dell'Ue all'Università La Sapien

Sea Watch e caso Diciotti restano 'nodi' anche dopo il vertice a 3 : Roma, 30 gen., askanews, - Non sembra aver sciolto i nodi sulle vicende incrociate Sea Watch 3 e caso Diciotti, nell'ambito spinoso della questione migranti, il vertice di un'ora a Palazzo Chigi tra ...

Salvini : 'Ok a sbarco da Sea Watch - ma poi in Olanda o Germania'. Sulla Diciotti : 'Non mi pento - no a processo' : Due navi si mettono di traverso lungo il percorso del ministro dell'Interno Matteo Salvini Da una parte la Sea Watch, da quattro giorni in quarantena ad un miglio dalla costa siracusana con a bordo 47 ...

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Video Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»

Caso Diciotti - Salvini : "Invasione di campo di giudici di sinistra" | "Sea Watch? Stiamo valutando se denunciarli" : Il vicepremier sta pensando a una denuncia contro la Sea Watch per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre l'Olanda risponde all'Italia: "Non prenderemo quei migranti"