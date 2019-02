Di Maio:ridimensionare Tav?Supercazzola

: RT @askanews_ita: Alta tensione sulla Tav, Di Maio: “Ridimensionare l’opera? Una supercazzola”. E Salvini tiene il punto: 'Va fatta' https:… - webnauta5_9 : RT @askanews_ita: Alta tensione sulla Tav, Di Maio: “Ridimensionare l’opera? Una supercazzola”. E Salvini tiene il punto: 'Va fatta' https:… - askanews_ita : Alta tensione sulla Tav, Di Maio: “Ridimensionare l’opera? Una supercazzola”. E Salvini tiene il punto: 'Va fatta'… - polisblogit : Tav, Di Maio replica a Salvini: 'Ridimensionare l'opera? È una supercazzola' -

"Finché ci sarà il Movimento al governo, la Tav non si farà. Ridimensionata? Il tema non è il ridimensionamento dell'opera: se diciamo queste cose, parliamo di una supercazzola". Così il vicepremier Di, a Ortona. "Per me valgono le priorità", insiste. E avverte: "Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo". "Non consiglio" di spingere su cose su cui non siamo d'accordo per creare tensioni nel governo. Cosa deciderà il M5S su Salvini per la Diciotti?"Mai votato" per l'immunità,ma questa è "diversa"."Leggeremo le carte"(Di domenica 3 febbraio 2019)