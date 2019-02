Tav | Conte | Risultati trasparenti | ci assumeremo responsabilità

Sci alpino - Slalom Maribor 2019. Chiara Costazza : “Contenta per l’otTavo posto - ai Mondiali per fare meglio” : Chiara Costazza ha conquistato un discreto ottavo posto nello Slalom di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra si è ben comportata nelle due manche in terra slovena e il risultato può infonderle ottimismo in vista degli imminenti Mondiali di Are. Queste le diChiarazioni che Costazza ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “L’ottavo posto è il mio miglior risultato stagionale, ma non è quello a ...

Pil e Tav - Martina - Pd - : "Conte vive su Marte" : Maurizio Martina all'attacco del governo e della sua politica economica dopo i nuovi dati negativi sul Pil arrivati dall'Istat. 'Mi domando in che paese viva Conte, non si rende conto che un'Italia in recessione spaventa famiglie e imprese. C'è bisogno ...

Tav - Conte : “Non è l’unico cantiere - tanti altri li abbiamo sbloccati - dal Tap al Terzo Valico” : “La Tav Torino-Lione? Il dibattito pubblico è incentrato su quest’opera, ma i cantieri non si sono interrotti. La Tav è un progetto complesso, ma non possiamo fermarci qui”. A rivendicarlo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea dell’Alleanza Cooperative italiane, nel giorno della visita del vicepremier Matteo Salvini a Chiomonte. Se il leader della Lega ha ribadito di essere ...

Conte - non esiste solo Tav : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "I cantieri non si sono interrotti, il dibattito pubblico è preso dalla Tav che è un progetto complesso ma non possiamo fermarci a quest'opera". Lo afferma il premier Giuseppe ...

All-Star Game NBA 2019 – Ben Simmons si candida per lo Slam Dunk Contest - poi si ritira : “sTavo scherzando!” : Ben Simmons prima lancia la sua candidatura per l’All-Star Game NBA 2019, poi si tira indietro: il cestista dei Sixers bolla la vicenda come ‘uno scherzo’ Lo Slam Dunk Contest guadagna un grande protagonista e poi perde dopo qualche minuto. Ben Simmons, ai microfoni di Keith Pompey del Philly Inquirer aveva annunciato la sua candidatura per la celebra Gara delle Schiacciate dell’All-Star Weekend. Dopo pochi minuti ...

Milano : Bonisoli a Tavolo arte contemporanea su opportunità e criticità : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, ha incontrato oggi a Milano diversi esponenti della scena dell'arte contemporanea italiana, rappresentanti delle diverse componenti e sensibilità della scena artistica del nostro Paese. L'evento aveva l'o

Conte : sì Tavolo su Reddito e Quota 100 : 23.19 Conte: sì tavolo su Reddito e Quota 100 Un tavolo tecnico su Reddito di cittadinanza e Quota 100sarà attivato quanto prima al ministero del Lavoro. Lo ha annunciato su Facebook il premier Conte dopo l'incontro tenuto con i leader di Cgil, Cisl e Uil. Sono "sempre aperto alle occasioni di confronto e ascolto. Questo ho ribadito oggi ai sindacati confederali, che ho incontrato per la seconda volta a distanza di pochi giorni. E altre ...

Manovra - i sindacati da Conte : "Confermata manifestazione del 9 febbraio - attendiamo Tavoli tecnici" : I sindacati confederali, ha spiegato i leader della Uil, sono "pronti a discutere, ma abbiamo anche i problemi dell'economia del Paese: Mezzogiorno, infrastrutture che non ci sono, rimettere in moto ...

I No Tav incalzano il "governo amico" : "Farsa grottesca - ecco dieci domande al premier Conte" : I contestatori del tunnel accusano l'Avvocatura dello Stato: "Fa gli interessi dei costruttori e paventa penali inesistenti"

Tav : Conte - 'progetto alternativo non è sul Tavolo' : Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Un progetto alternativo" alla Tav "in questo momento non è sul tavolo. Stiamo completando l'analisi costi-benefici sul progetto esistente. Se nel frattempo dovesse emergere un'alternativa progettuale, purchè concreta e spendibile, potrà essere oggetto di una ulteriore e

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul Tavolo - dice Conte alla Stampa : La valutazione politica deve essere complessiva, dovendo ricondurre in unità gli esiti di queste valutazioni tecniche, economiche, sociali, legali'.

Conte : "Via al reddito di cittadinanza - puniremo furbi. Sulla Tav un compromesso non è sul Tavolo" : Cosa può fare l'Italia? E gli equilibri con la Francia? "La nostra politica esclude qualsiasi pretesa egemonica o neocolonialista ed è caratterizzata da un approccio inclusivo. Credo sarebbe ...

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul Tavolo - dice Conte alla Stampa : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5s. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista a La Stampa appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione. Oggi, spiega il premier "sarà un giorno importante: approveremo ...

Conte : "Tav? Nessun compromessoReddito al via - puniremo i furbetti" : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5S. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione. Segui su affaritaliani.it