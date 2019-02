Serie C | nasce ‘il pallone d’Italia’ | la sostenibilità della partita in 6 tappe

calcioweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) Parte da Torino, lunedì 4 febbraio, un nuovo progettoLega Pro in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. E’ ” ild’Italia” e si focalizza sulladi calcio in 6. Saranno presenti i verticiLega Pro e Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive. “La Lega Pro prosegue nell’impegno assunto con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 4 agosto 2017- spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- per rendere più forte il concetto di partecipazione da parte delle societa’. Siamo ad una svolta concreta: i club diventano i soggettiresponsabilita’ diretta”.Le giornate si svolgeranno con tutti i club di Lega Pro, suddivisi per aree geografiche, nelle città di Torino (4 febbraio), Milano (18 febbraio), Perugia (25 febbraio), Napoli (11 ...