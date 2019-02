Il gioco del muro

Dr Mario World trama e uscita del gioco per iOS e Android : Nintendo , in collaborazione con Line su ogni fronte ha affermato che ha deciso di intraprendere il viaggio nel mondo dei giochi per smartphone con Dr Mario World per 'dare ancora più opportunità ai ...

Pallavolo – Europei femminili 2019 : gli orari di gioco della prima fase : Campionati Europei femminili 2019: gli orari di gioco della prima fase La Cev ha ufficializzato oggi gli orari di gioco della prima fase dei Campionati Europei femminili in programma dal 23 agosto all’8 settembre 2019. Le azzurre di Davide Mazzanti, inserite nel girone B (Lodz), affronteranno nell’ordine: Portogallo (23/8 ore 17.30), Ucraina (25/8 ore 20.30), Belgio (26/8 ore 18), Slovenia (27/8 ore 20.30), Polonia (29/8 ore 20.30). La ...

L’arte di sviluppare un videogioco in 48 ore : il nostro reportage del Global Game Jam 2019 di Catania : Numerosi giovani appassionati, 48 ore a disposizione e l’obiettivo di realizzare dei videogiochi: anche quest’anno Catania ha accolto a braccia aperte il Global Game Jam. L’evento, che si è tenuto dal 25 al 27 gennaio 2019, viene organizzato in diverse località di tutto il mondo. Noi abbiamo deciso di vivere in prima persona questa iniziativa, proprio […] L'articolo L’arte di sviluppare un videogioco in 48 ore: il nostro reportage ...

Sherlock Holmes – gioco di ombre - trama e cast del film con Robert Downey Jr : La prima serata di Italia1 si tinge di giallo con Sherlock Holmes – Gioco di ombre, film del 2011 diretto da Guy Ritchie e ispirato ai romanzi dell’autore scozzese Arthur Conan Doyle che va in onda venerdì primo febbraio alle 21.15. La pellicola rappresenta il secondo capitolo dedicato al celebre personaggio da parte di Ritchie interpretato dalla super star di Hollywood, Robert Downey Jr. Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ...

Christina Aguilera : ‘Pink dice che lo ho tirato un pugno? Io ricordo il gioco della bottiglia’ : “Se ho tirato un pugno a Pink? Ma guardate me e guardate lei: non potrei mai! Mi massacrerebbe, stiamo scherzando?“: è Christina Aguilera a smentire nel corso del programma tv Watch What Happens Live la storia secondo cui, molti anni fa, lei avrebbe provato a prendere a cazzotti Pink, anche lei di professione popstar. La Aguilera ricorda infatti che le cose siano andate molto diversamente: “A me sembra di avere un ricordo ...

Con No Straight Roads affronteremo i nemici a tempo di musica : svelati i primi dettagli sul gioco del lead designer di Final Fantasy 15 : Metronomik, studio fondato da Wan Hazmer, lead Game designer di Final Fantasy XV e Daim Dziauddin, Concept Artist di Street Fighter V, ha annunciato e offerto numerosi dettagli su No Straight Roads. Questo sarà un gioco d'azione basato sul ritmo. I giocatori PlayStation 4 e PC, saranno in grado di affrontare i nemici a tempo con la musica, che sarà usata per contrattaccare e persino per alterare l'ambiente.Come riporta Gamasutra, in No Straight ...

Sherlock Holmes – gioco di ombre su Italia1 venerdì 1 febbraio. Trama e cast del film con Robert Downey Jr. : Sherlock Holmes- Gioco di ombre torna su Italia 1 per farci rivivere le avventure del celebre detective inglese. Diretto da Guy Ritchie ed uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, è il secondo capitolo di una trilogia che potrebbe completarsi del 2020, con la realizzazione di un terzo film. Mentre aspettiamo di sapere qualcosa sulla realizzazione del prossimo episodio allora meglio concentrarci su un bel ...

Dead or Alive 6 : dopo il lancio del gioco ne arriverà una versione free-to-play : Come riportato da Videogamer, Team Ninja ha confermato che Dead or Alive 6 riceverà una versione free-to-play dopo il lancio ufficiale del gioco, fissato al primo marzo, su PlayStation 4, Xbox One e PC.Il director del gioco, Yohei Shimbori, ha specificato che non è stata ancora pianificata una data di rilascio per la versione free-to-play, che sarà simile a quanto già visto in Dead or Alive 5: "Non abbiamo ancora annunciato quando sarà ...

Un nuovo video di A Plague Tale : Innocence punta i riflettori sull'ambientazione e l'autenticità del gioco : La scorsa settimana, Asobo Studio e Focus Home Interactive hanno finalmente rivelato che A Plague Tale: Innocence uscirà il 14 maggio. Accanto all'annuncio è arrivato il primo episodio di una nuova serie web che approfondiva lo sviluppo del gioco incentrato sui personaggi e la dinamica di fratello e sorella che è al centro del titolo. Oggi, come segnala Dualshockers, è stato pubblicato il secondo episodio di questa webserie che si concentra ...

Abusivi - il gioco dell'oca : così a Napoli aggirano i divieti : Sapete come fanno i parcheggiatori di Napoli a dribblare i provvedimenti di allontanamento? Nella maniera più facile che c'è: si scambiano il 'luogo di lavoro' e continuano a taglieggiare le persone ...

Stefano Bettarini nuovo naufrago dell’Isola : quando entrerà in gioco : Isola dei Famosi: Stefano Bettarini è il nuovo concorrente Stefano Bettarini è pronto per sbarcare in un nuovo reality. L’ex marito di Simona Ventura sarà infatti un concorrente dell’Isola dei Famosi. Per il calciatore si aprirà presto una nuova sfida. Dopo Il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, per lui si apre la strada per un reality estremo che metterà alla prova le sue capacità. Bettarini è stato inviato ...

Resident Evil 2 : c'è un modello di Chris Redfield nel gioco - sarà incluso nei DLC? : Come potete vedere poco sotto, Chris sembra vestito come in Not a Hero, il DLC di Resident Evil 7: Biohazard, ma con qualche tocco extra per renderlo adatto al mondo di Resident Evil 2.

Francesco e il baratro del gioco : "Ho perso tutto - circa 2 milioni di euro..." : La testimonianza di un ex giocatore uscito dal baratro delle scommesse dopo 38 anni. Dall'inferno alla rinascita...

L'ottimizzazione di Anthem si protrarrà fin dopo il lancio del gioco : BioWare ha dichiarato che L'ottimizzazione di Anthem si protrarrà anche dopo il lancio e, come chiaramente visibile su Resetera, questa decisione non fa impazzire i giocatori.Come saprete infatti è stata da poco fatta provare una demo a chi ha preordinato il titolo e i problemi non sono certamente mancati. La demo di Anthem ha portato a galla una serie di problematiche di diverso tipo e molti fan hanno l'impressione che sarebbe consigliabile ...