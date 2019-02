Gino Strada | Salvini venga a visitare i nostri ospedali

Gino Strada : "L'odissea della Sea Watch è finita - ma ne comincerà un'altra. Resistete a queste infamie e alla politica fascista" : La Sea Watch ha attraccato a Catania e a esultare per lo sbarco dopo 13 giorni in mare non sono solo i migranti. Gino Strada, in un'intervista rilasciata all'AdnKronos, ha commentato la vicenda dei 47 a bordo della nave, tirando un sospiro di sollievo, ma sicuro che la partita non sia ancora finita. "Era ora. Sono contento che l'Odissea di questi poveracci sia finita, ora comincerà l'odissea per tanti altri. Ma questo non toglie ...

Sea Watch - Edward Luttwak a valanga contro le Ong : "Gente che non ha voglia di lavorare. E Gino Strada..." : No, non usa mai giri di parole mister Edward Luttwak. Men che meno quando, a La Zanzara di Radio 24, con Giuseppe Cruciani parla di Ong, immigrazione e del caso Sea Watch. Il politologo americano parte subito a bomba: "Ong? È gente che non vuole andare a lavorare e che pensa che sia noioso stare in

Luttwak : “M5s? Minestrone immangiabile con legumi e topi. Gino Strada? Va in Afghanistan e in tv ma non in Calabria” : “Ong? E’ gente che non vuole andare a lavorare e che pensa che sia noioso stare in un ufficio o in una banca. Poi queste persone entrano in una Ong e fanno quello che vogliono. Talvolta salvano qualcuno, altre volte no, altre volte ancora vanno a spasso o a mangiare pesce in trattoria“. Sono le parole del politologo americano Edward Luttwak, intervenuto a La Zanzara (Radio24), sul caso Sea Watch e sulla gestione ...

Gino Strada attacca : 'Chi è il cretino che pensa di fermare le migrazioni? Non si può' : Gino Strada, storico fondatore di Emergency, continua a manifestare tutto il suo dissenso nei confronti della politica messa in atto dal governo in materia di immigrazione. Il suo intervento, avvenuto su La7 nel corso della trasmissione Di Martedì, è caratterizzato da un confronto piuttosto aspro con il giornalista Maurizio Belpietro. I toni, infatti, si sono alzati nel momento in cui uno contestava l'idea di non accogliere dei disperati e ...

Belpietro vs Gino Strada : “Aprite le porte a tutti”. “Siete matti - chi è il cretino che pensa di fermare emigrazioni?” : “Caso Diciotti? La cosa che mi lascia agghiacciato è che perfino la vita delle persone è considerata funzionale ai giochini della politica, ci si chiede cosa succede se si vota sì o no alla richiesta di autorizzazione a procedere o se incrinerà le preferenze elettorali. Ma chi cazzo se ne frega? A me interessa che vengano salvate le persone, cosa che non succede”. Sono le parole del fondatore di Emergency, Gino Strada, ospite di Dimartedì (La7), ...

Dieci cose che forse non sapete su Emergency e Gino Strada : Emergency compie 25 anni. Un quarto di secolo in cui ha costruito ospedali e posti di soccorso in diciotto Paesi, tra i più dimenticati, devastati, poveri e violenti. Gino Strada ha raccontato la sua avventura in una lunga intervista al Corriere. Ecco i passaggi salienti. Gli inizi "A casa mia a Milano, fino a ore tarde. Carlo Garbagnati, una ventina d'amici, non tanti medici (erano scettici). E la mia adorata Teresa, ...

Gino Strada : «Emergency? La svolta al Costanzo Show. Non chiamatemi pacifista» : Il chirurgo e fondatore dell’Ong nata 25 anni fa che ha costruito ospedali e posti di primo soccorso in 18 Paesi: non chiamatemi pacifista, nel mondo umanitario c’è molto dilettantismo. «In Libia abbiamo chiuso perché arrivavano solo delinquenti»

Gino Strada torna ad insultare : "Salvini va processato. Al governo fascisti cogli..." : 'Viviamo in un paese in cui la classe politica permette l'uccisione di persone, un fatto mai successo nell'Italia repubblicana -ha proseguito Strada- Si sta perpetuando un crimine contro umanità. Io ...

Gino Strada attacca Salvini : 'Va processato - migranti sono mangiatoia? Pensi alla Lega' : Gino Strada, negli ultimi mesi, è stato uno dei più fervidi oppositori della politica messa in atto da Matteo Salvini nel contrasto ai flussi migratori. Il noto medico ha usato spesso toni forti nei confronti di tutto il governo, non accettando che si mettesse in discussione il ruolo delle Ong rispetto alla loro missione di salvare vite umane. Il fondatore di Emergency, ospite ieri sera di Otto e Mezzo su La 7, ha lanciato ancora una volta ...

Migranti - Gino Strada : “Salvini va processato. Parla di mangiatoia? Calunnia - pensi ai 49 milioni della Lega” : “Caso Diciotti? Salvini va assolutamente processato. Spero che ciò succeda, ma non credo che Salvini sia l’unico a dover essere processato in Europa per la questione Migranti. Però è stato commesso un crimine. Poi se Salvini riuscirà a cavarsela per qualche immunità o per il solito discorso del ‘cane non mangia cane’, si vedrà”. Sono le parole del fondatore di Emergency Gino Strada, ospite a Otto e mezzo, su La7, in ...

Gino Strada ha la cittadinanza svizzera? Dubbi social sulla residenza - la risposta di Emergency : Corrisponde a verità il fatto che Gino Strada abbia la cittadinanza svizzera? Una vera e propria onda di fango social contro il fondatore di Emergency è di scena in queste ore. In particolar modo su Facebook, sono in molti a condividere un messaggio che in sostanza suona così: un personaggio pubblico che ha fatto della lotta per gli emarginati (in particolare anche i migranti) il suo scopo di vita non ha residenza in Italia ma altrove. Certo, si ...