Ermanno Lavorini | 50 anni di misteri sul primo bimbo rapito in Italia

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un freddo venerdì di gennaio del 1969,(allora quasi tredicenne) venivaa Viareggio. Cinquant'dopo si torna a parlare di quel ragazzino trepidante per il famoso carnevale viareggino, un carnevale che non vedrà mai più.oggi avrebbe 63, ma mezzo secolo fa fu sequestrato sequestrato ed ucciso.Quello stesso pomeriggio dell'ultimo giorno del mese di gennaio arrivò una telefonata a casa di Armando, padre del piccolo; a rispondere fu Marinella, la figlia più grande che, in seguito alla richiesta di riscatto di ben 15 milioni di vecchie lire rabbrividì e lanciò un urlo agghiacciante., però, tre ore dopo il rapimento era già morto, probabilmente dopo un'atroce sofferenza. La stessa sofferenza l'hanno vissuta i suoi familiari nei 39 giorni successivi in cui, tra depistaggi, polemiche e scandali, non si trovava traccia del bambino. La ...